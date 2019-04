Gunoaiele din oraș bagă zâzanie între Romanescu și Popa. Ceartă pe banii alocați acțiunilor de ecologizare

Romanescu și Popa, la cuțite pe tema gunoaielor din municipiul Târgu Jiu. Directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj consideră că autoritățile locale nu-și fac treaba pe acest segment de activitate. În cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune local Luis Popa declara că la nivel de municipiu ar trebui să aloce bani pentru depozitele necontrolate dacă se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor. Primarul în schimb îl contrazice afirmând că până în 2035 Polaris trebuie să se ocupe de tot ce înseamnă deșeuri în Târgu Jiu.

Atac dur la adresa directorului Luis Popa după ce acesta a solicitat municipalității târgujine să aloce sumele necesare acțiunilor de ecologizare. Primarul Marcel Romanescu consideră că șeful din Consiliul Județean dorește doar să-și justifice salariul pe care îl încasează lunar. „Domnul Luis Popa și-a făcut o proprie entitate, așa cum s-a întâmplat la Aparegio cu acel ADIA, foarte important pentru Aparegio. Pătrășcoiu face oricum ce vrea acolo, iar Gherghe și cine mai era acolo erau de decor. Sper ca odată cu venirea lui Cristi Pasti, care e totuși un om de administrație, lucrurile să se schimbe. Gherghe era doar cel care semna, n-avea niciun fel de problemă cu ce se întâmpla la Aparegio. Așa e în momentul de față și domnul Luis Popa. E adevărat că dânsul știe foarte bine partea asta cu gunoaiele și cu deșeurile, însă Primăria Târgu Jiu nu este obligată să plătească nimic. Noi avem un contract ferm cu societatea Polaris. Plătim societății Polaris serviciile pe care le prestează la Târgu Jiu și nu sunt obligat să îmi crez o suprastructură. În România, când vrei să nu rezolvi o problemă, mai creezi o comisie, o suprastructură, ca să nu rezolvi problemele. Păi nu, eu am rezolvat această problemă. Până în 2035, legat de partea de ridicat gunoaie, am un contract cu Polarisul. Nu știu ce caută în această ecuație domnul Luis Popa, dar trebuie să își justifice cumva salariul pe care îl ia de la Consiliul Județean, că altfel nu ar fi decât un consilier al domnului Cosmin Popescu”, a declarat primarul din Târgu Jiu.

„Avem dreptul să știm ce se întâmplă în fiecare localitate din acest județ”

Directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj îi trimite pe primar să citească legea . „Înainte să răspund la întrebarea legata de taxa de salubrizare sau de depozitele necontrolate din Târgu Jiu, as vrea sa lămuresc o situație. Prin serviciul pe care îl coordonez acum, avem dreptul să știm ce se întâmplă în fiecare localitate din acest județ din punct de vedere al salubrizării, atât ce ține de administrația publică locală, cât și de operatorii de salubrizare care își desfășoară activitatea în aceste localități și aici mă refer inclusiv la contracte, ce se întâmpla cu deșeurile, unde ajung aceste deșeuri, ce tarife sunt, dacă se aplică cum trebuie legislația din domeniu. Inclusiv denumirea serviciului spune acest lucru. Referitor la taxa de salubrizare și depozitele necontrolate legea salubrizării spune clar ce obligații are atât administrația locală, cât și operatorul de salubrizare, din punct de vedere al contractării acestui serviciu. Le-aș recomanda celor care nu cunosc acest domeniu mai întâi de toate să citească legea, cum ar fi de exemplu art. 26 din legea 99/2014, republicată, privind taxa de salubrizare sau art. 8 tot din aceasta lege privind depozitele necontrolate. Vin și eu cu o întrebare, de ce s-a mai stabilit aceasta taxa în urmă cu ceva timp, dacă nu se aplică? Spre ghinionul unora eu am învățat un lucru în ultimii ani, atunci când vorbesc să am lecția învățată”, a replicat Luis Popa.