Guvernul taie din banii de la județ. Structurile DGASPC, cele mai afectate!

Buget de sărăcie în Gorj. Șeful județului se declară nemulțumit de banii primiți la început de an de la Guvernul Orban. Sumele alocate nu acoperă nici măcar cheltuielile pe sectorul de asistență și protecție a copilului, Cosmin Popescu declarând că DGASPC are bani doar pentru două luni de funcționare.

Au început anul prost! Autoritățile județene au aflat că excedentul pus la ciorap în 2019 nu doar că nu poate fi folosit pentru cele propuse ci nu ajunge nici pentru a acoperi cheltuielile instituțiilor subordonate Consiliului Județean. În 2020 bugetul a fost mult diminuat, ceea ce duce la o gaură în buget. „ Se anunță vremuri grele având în vedere că săptămâna trecută s-a publicat proiect de buget. Cifrele sunt destul de proaste pentru noi ca și Consiliu Județean. Anul trecut, în urma unor dezbateri consistente s-a înțeles că pentru a funcționa așa cum trebuie pe parcursul unui an de zile trebuie să ai, de la bun început, asigurate sumele necesare pentru domeniul de asistență și protecție a copilului și în același timp partea de susținere a programului de dezvoltare pentru fiecare județ în parte. Diferența este majoră între un UAT și un județ care trebuie să aibă de la început fondurile pentru a derula în bune condiții toate procedurile de achiziții publice. În 2019 am avut de la început suma de 119 milioane de lei prevăzute în buget și am acoperit tot ce înseamnă DGASPC, cu funcționare, utilități, dotări necesare și partea de masă obligatorie a fi respectată pentru fiecare persoană copil sau adult. De data aceasta, dintr-un total de 47 de milioane de lei alocate acestui segment, avem alocate doar 12 milioane de lei, printr-un calcul sumar, banii ajung doar pentru două luni de funcționare”, a declarat Cosmin Popescu.

Așteaptă rectificarea

Cosmin Popescu speră ca la viitoare rectificare Guvernul să aloce sumele necesare unei bune funcționări. „Guvernul a lăsat o portiță. Pentru acest an se poate folosi din excedentul propriu al fiecărui UAT pentru susținerea acestui sistem. La noi excedentul a provenit din recuperarea unor sume de bani provenit din PNDL I pe care noi l-am decontat din fonduri europene la sfârșit de 2018- început de 2019, și, ne propusesem că folosim banii tot în infrastructură și în sistemul sanitar. O să apel la acest sprijin și sperăm să Guvernul să înțeleagă că la următoarea rectificare sumele necesară să fie alocate pentru reîntregirea bugetului și funcționarea în condiții de legalitate”.