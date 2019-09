Hai la meci! Debut la Sala Sportului din Târgu Jiu

Echipa de senioare de la CSM Târgu Jiu sparg gheața competițiilor. Handbalistele lui Liviu Andrieş vor da piept cu Odorheiu Secuiesc. Competiția va avea loc sâmbătă, 21 septembrie în Sala Sporturilor din oraș.

După două meciuri bune făcute la Târgovişte şi Râmnicu Vâlcea, echipa vrea să facă o figură frumoasă și acasă. Antrenorul are încredere în fetele care se declară hotărâte să bifeze încă o victorie. „Am avut o evoluție bună și cred că vom reuși să facem o echipă competitivă dar trebuie să o luăm cu pași mărunți și să creștem treptat. Să avem o evoluție cât mai bună care să ne aducă rezultate și care să readucă iubitorii handbalului în sală. Sâmbătă avem un meci, este primul meci CSM acasă și cred că în urma rezultatelor obținute în competițiile trecute iubitorii acestui sport să ne susțină, iar, noi să ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor. Sperăm să ne plasăm pe primul loc în seria D a Ligii A. Următoarele jocuri sunt foarte grele dar noi sperăm să le punem piedică echipelor care au idealuri mari. Când am început treaba nu mă așteptat la aceste rezultate, dar, ușor- ușor, prin antrenament și meciurile avute, mi-am schimbat părerea. E important să plecăm satisfăcuți cu ce am făcut la fiecare joc”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș.

Veterana lotului

Cea mai mare jucătoare a lotului are 22 de ani. Ioana Bianca Stanca știe că echipa întâlnește un adversar greu de înfrânt, însă, este optimistă. „ Știm unde suntem dar nu ne culcăm pe urechea asta. Când intrăm în meci întrăm să jucăm, și, indiferent de rezultate, noi rămânem conectate și determinate. Așteptăm publicul la primul meci de acasă. E important pentru toată lumea și vrem să facem un meci bun pentru a câștiga publicul. Meciul va fi unul greuț dar sperăm să intrăm bine din primul mint pentru a termina bine”, a declarat Ioana Bianca Stanca

Intrarea la meci este liberă.