Vezi ce are tatuat pe braț „Helsinki, personajul din serialul „La Casa de Papel”

Darko Peric, actorul care interpretează personajul lui Helsinki în serialul fenomen “La Casa de Papel”, are tatuat pe braţ Coloana lui Brâncuşi. Acesta a intrat intrat în legătură directă, prin Skype, în emisiunea La Măruță, realizată de târgujianul Cătălin Măruţă. Actorul, în vârstă de 43 de ani, a vorbit despre serialul “La Casa de Papel, despre rolul care i-a adus un real succes, dar și despre anii pe care i-a petrecut în România. Acesta a locuit timp de nouă ani în ţara noastră. De asemenea, acesta a povestit că a fost la Târgu Jiu şi că vizitat operele lui Brâncuşi de care este îndrăgostit: „Din Târgu Jiu este Brâncuşi, cel mai mare sculptor din toate timpurile. Am aici tatuată Coloana „Infinitului“. Am fost la casa lui Brâncuşi, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii. Şi la Paris, dacă mergi, să te duci la atelierul lui de lângă Pompidou.

A trăit nouă ani în România

Darko Peric a trăit în ţara noastră timp de nouă ani, în Bucureşti şi Timişoara. Vorbeşte foarte bine limba română. El are mulţi prieteni la Craiova. Filmul în care joacă are un succes enorm, fiind la cel de-al patrulea sezon.