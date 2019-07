IDP nu a fost în stare să asfalteze un drum de 3 kilometri. Contractul va fi reziliat

Conducerea Primăriei orașului Tismana vrea să rezilieze contractul cu Întreprinderea de Drumuri și Poduri, societate aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, cu privire la modernizara unui drum comunal care face legătura între centrul localității și satele Ciocârlii și Vânăta. Lucrarea trebuia finalizată în urmă cu un an de zile, dar nici măcar jumătate din drum nu a fost asfaltat.

Primarul localității Tismana, Marian Slivilescu, a spus că a notificat societatea Gorj cu privire la rezilierea contractului: „Decizia rezilierii contractului a fost luată în urma discuțiilor care au avut loc în Consiliul Local, și asta pentru că cetățenii sunt extrem de nemulțumiți de faptul că lucrările au fost oprite și tărăganate de peste doi ani de zile. Prelungirea prin act adițional care a fost făcută anul trecut expiră în data de 27 august. Am transmis o adresă către IDP și am informat verbal Consiliul Județean, care este instituția care are în subordine IDP. Din data de 27 august, contractul va fi reziliat“.

S-a asfaltat o porțiune de doar 750 de metri

Din lungimea totală a drumului de 3,3 kilometri, până acum s-a asfaltat doar o porțiune de 750 de metri. „Din valoarea totală a investiției, de 14 miliarde lei vechi, Primăria Tismana a plătit peste 6 miliarde de lei. Mai sunt de asfaltat 2.650 de metri. Întârzierea este foarte mare și a fost dictată de cadrul juridic dat de insolvență și nici măcar nu ne puteam gândi la posibilitatea rezilierii. După aceea, a fost speranța ca se redresează și că vor face rost de fonduri și de personalul necesar investiției, dar ne-am înșelat. Tot ce s-a efectuat până în prezent este achitat la zi. Din valoarea totală fără TVA de 14 miliarde lei vechi, am achitat peste 6 miliarde“, a mai precizat primarul Marian Slivilescu.