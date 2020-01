Împărțirea banilor în județ-copie după rectificarea Guvernului Orban

Au început cu ceartă. Aleșii din Consiliul Județean Gorj s-au luat, ieri, la harță, în prima ședință din acest an, motivul fiind sumele alocate din cotele defalcate pe TVA primăriilor. Liberalii au declarat că edilii lor sunt și de această dată vitregiți.

Consiliul Județean Gorj a repartizat, ieri, în cadrul unei ședințe extraordinare cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Împărțirea banilor nu a fost pe placul consilierilor liberali care s-au abținut din a vota proiectul de hotărâre. „Am constatat din nou că primăriile PNL, în privința drumurile comunale și județene, au zero lei și în privința sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, din 20 de primării liberale au primit sume doar patru. Țin să precizez că din total de 70 de primării teritoriale, o singură primărie a PSD a primit zero lei. Pe ce criterii s-au împărțit banii?”, a declarat consilierul Denisa Șuță.

Proiectele vechi, o prioritate

Răspunsul primit nu a fost pe placul liberalilor însă i-a lăsat fără replică pe consilierii PNL. “Criteriile avute în vedere la propunerea de alocare a vizat asigurarea cofinanțării pentru proiectele în derulare, reale, nu cele solicitate pentru anul 2020. Cofinanțare pentru fondurile naționale PNDL și PNDL II. Am avut în vedere alocările primite de-a lungul anilor 2018, 2019 pentru că niciun UAT nu a fost lăsat fără fondurile necesare funcționării. Nu am luat în considerare proiectele noi, cu excepția comunei Padeș, unde este necesară asigurarea în bune condiții a evenimentelor ce se vor desfășura în 2021. Am avut în vedere proiectele pentru alimentare cu gaze din județ pentru trei UAT-uri care sunt în faza de implementare a proiectelor, știți că fondul de investiții a fost abrogat și sumele necesare au fost mult micșorate. Sumele sunt mici, nu toată lumea poate fi mulțumită, dar, am mai avut în vedere aceleași principii legale pe care le-a avut și Guvernul Orban la rectificarea din 23 decembrie 2019 când a făcut anumite alocări. Nici Guvernele PSD nu au lăsat niciun UAT fără bani, niciun salariat, niciun proiect nu a fost lăsat fără finanțare. Dacă nu vreți, nu votați! Pentru mine prioritățile au fost clare: Padeș și UAT-urile cu proiecte pentru alimentarea cu gaze”, a fost răspunsul președintelui Consiliului Județean Cosmin Popescu.

Consilierul PNL Denisa Șuță a mai declarat că ”cele două municipii au zero”, uitând că în urmă cu doar o lună primarul Marcel Romanescu afirma că la rectificare nu are nevoie de bani de la Guvernul Orban deoarece situația financiară a Primăriei Târgu Jiu este una foarte bună.