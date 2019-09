Inaugurare la Rovinari. Noua fabrică și-a început activitatea și caută personal

Noua fabrică de la Rovinari și-a început activitatea. După aproape un an de lucrări societatea care are ca domeniul de activitatea componentele auto a demarat producție. În prezent lucrează aici 150 de angajați, însă, până în iarnă numărul se va dubla. Angajatorii susțin că CV-urile se pot depune și la poarta fabricii.

S-a inaugurat prima fabrica greenfield din Oltenia. La Rovinari noua investiție va produce componente auto de aproximativ 20% din cifra de afaceri a companiei. Aici vor lucra în prima etapă aproximativ 300 de angajați urmând ca în circa un an să se ajungă la 1000 de angajați. „Ne ocupăm cu producția de închizătoare pentru centuri, închizătoare pentru o gamă largă de automobile. Avem în producția de serie în momentul de față patru linii și aproximativ 133 de angajați cu care lucrăm în trei schimburi. Până la acest moment nu a fost greu să găsim forța de muncă, pentru că oamenii au fost destul de entuziaști, au fost de acord să meargă și în Brașov la școlarizare, sunt oameni muncitori și performează destul de bine pentru partea de start-up. Per total, suntem mulțumiți cu ce am obținut până în acest moment. Produsele fabricate se vând pe tot Globul, și în Europa, și în afara ei. Avem clienți și din România, iar unul dintre ei este Dacia. Cu siguranță vom extinde echipa. Până la sfârșitul anului ne dorim să ajungem la 300-350 de angajați, iar până la sfârșitul anului 2020 undeva la 800-850 de angajați. Se fac în continuare recrutări. Ne propunem să extindem și rutele pentru transport și îi trimitem în continuare la specializare în Brașov”, Ionel Codreanu, șef de secție în cadrul unității

Se caută personal

Companiei americano – suedeze AUTOLIV a investit la Rovinari circa 20 de milioane de euro. Autoritățile anunță noi investitori în orașul minier.” Ne bucurăm că după un lung drum am ajuns aici. Suntem deja la a doua fabrică și în scurt timp o să urmeze un anunț pentru a treia fabrică. Este vorba despre un alt investitor italian care va crea noi locuri de muncă printr-o investiție de peste 10 milioane de euro. Va fi tot din domeniul de prelucrări mecanice. Anunțul oficial va apărea peste două-trei săptămâni. De departe, ce s-a întâmplat vineri aici, este cel mai important eveniment din istoria orașului Rovinari. Pentru noi înseamnă o schimbare a vieții sociale, o schimbare de mentalitate, de viziune, cel puțin pentru mine personal. Văzând ce importanță are să vină un investitor care creează sute de locuri de muncă, înseamnă o schimbare a percepției față de a ne pierde timpul cu vopseli și spoieli, ceea ce poate să facă oricine. Aceste locuri de muncă înseamnă suflu economic și o stare de bine pentru toată lumea. Nu a fost foarte greu cu găsirea forței de muncă, pentru că am mers în fiecare localitate alături de ceilalți primari din zonă și cu domnii de la centrul de recrutare. Oamenii pot veni și la acest centru pentru a depune cereri de angajare, dar vor urma și vizite în localitățile limitrofe. Odată cu aceste investiții, eu zic că nu mai sunt șomeri în Rovinari, poate doar o mică parte, din categoria celor care nu vor să muncească”, a declarat primarul din Rovinari Robert Filip.

Parteneri

Autoritățile județene dau asigurări că vor ajuta la menținerea și dezvoltarea locurilor de muncă.„Așa cum spuneam de-a lungul timpului, fiecare loc de muncă nou creat înseamnă enorm de mult pentru județul Gorj, pentru Consiliul Județean și pentru autoritățile locale. Vreau să le mulțumesc celor de la Autoliv că au ales județul Gorj și orașul Rovinari. Îl felicit pe domnul primar Filip pentru că a insistat și s-a zbătut ca această investiție să fie la dumnealui în oraș. Le garantez că așa cum am fost parteneri în cele nouă luni de zile, de când a pornit proiectul și până la inaugurare, o să rămânem în continuare parteneri pentru orice problemă legală pe care o au cu autoritatea publică locală și cu serviciile publice deconcentrate. Și celor din urmă le mulțumesc că au înțeles să fie mult mai flexibile în ceea ce privește emiterea unor avize și autorizații. Acesta este semnalul pozitiv pentru un investitor. În momentul în care vede deschidere și colaborare cu autoritatea publică locală duce mesajul mai departe și, cu siguranță, vor veni și alți investitori”, a declarat președintele Consiliului Județean Gorj Cosmin Popescu.