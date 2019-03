Încă un circ cu aleși locali! De data asta la Sala Sporturilor

Aleșii locali le vor oferi târgujienilor o nouă mega-ședință cu scandal, de data aceasta la Sala Sporturilor. Primarul Marcel Romanescu este hotărât să îi pună pe cetățenii orașului față în față cu consilierii care se opun validării lui Robert Bălăeț în fruntea CSM. Singura variantă de evitare a unui nou circ politic este, în opinia primarului, adoptarea de către consilieri a proiectului de hotărâre fix în forma propusă de el. Vicele Aurel Popescu avertizează că nu va mai accepta „mizeria” care s-a întâmplat la teatru.

Circul din toamna anului trecut, când aleșii locali s-au făcut de râs în ședința organizată pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, este pe cale să se repete. Marcel Romanescu vrea de această dată o ședință în Sala Sporturilor: „Luni la ora 17 o să convoc o ședință de îndată în sala de consiliu, cu același proiect pe care îl am de trei ședințe. Dacă proiectul va trece în forma propusă de mine, ședința de marți nu va mai avea loc. În condițiile în care cei de la PSD, poate și ALDE și PSRO, vor vota împotriva acelui proiect, marți la ora 17 voi convoca o ședință de îndată la Sala Sporturilor. Dacă nu votează, vom face o ședință cu toată lumea în Sala Sporturilor. Fugim de popor, de copii, de profesori? De ce trebuie să fugim? Oamenii care vor veni, sunt oamenii care ne-au ales”, a declarat Marcel Romanescu.

„Să nu picăm în derizoriu”

Viceprimarul Aurel Popescu nici nu vrea să audă de un nou circ și îi reproșează primarului că urmează să îi cheme pe consilierii locali în Piața Prefecturii sau pe stadion. „Este dorința dumnealui. Nu comunică cu mine ca să îmi pot exprima un punct de vedere vizavi de această dorință. În curând o să fie, probabil, în Piața Prefecturii, pe Insuliță, din luna iunie se recepționează stadionul, poate și pe stadion. Dacă domnul primar consideră normală colaborarea cu consiliul local, e posibil să convoace consiliul local pe stadion, pentru că nu este ceva așa cum își dorește dumnealui. Păi consiliul local nu mai are niciun rol, decât să voteze cum vrea domnia sa? Ședințele de comisii trebuie să fie niște ședințe sterile, cu capul în pământ, privirea sub masă și să îl întrebăm dacă ne permite să citim proiectul de hotărâre? Să nu picăm în derizoriu și să facem un spectacol ieftin! Are câteva persoane în jurul domniei sale, oameni cu purtări foarte alese, am văzut și pe la teatru cum fluierai și înjurau, persoane alese pe niște criterii stabilite doar de domnia sa, pe care le trimite la înaintare peste tot. Dacă vine cu elementele de care am amintit, nu știu dacă vreunul dintre colegii mei mai acceptă mizeria care s-a întâmplat la teatru”, a reacționat Aurel Popescu.