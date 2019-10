Încep lucrările pentru introducerea gazelor în Tismana

Primăria orașului Tismana a semnat contractul pentru introducerea rețelei de gaze în localitate. Licitația a fost câștigată de Distrigaz Sud Rețele

„De la sfârșitul anului 2018 am început demersurile pentru a aduce la nivelul Orașului Tismana, rețeaua de gaze naturale, necesară persoanelor fizice și juridice. Am efectuat studiul de fezabilitate, ulterior am primit avizul favorabil de la Transgaz, efectuând în luna septembrie 2019 licitația publică pentru desemnarea distribuitorului de gaze naturale pe teritoriul UAT Tismana.

Zilele trecute am semnat contractul (nr. 13874/11.10.2019) cu distribuitorul de gaze naturale câștigător al licitației (Distrigaz Sud Rețele). Urmează ca acest contract să fie transmis în cel mai scut timp către A.N.R.E. (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) pentru autorizarea extinderii ariei de acoperire a Distrigaz Sud Rețele în Orașul Tismana, ulterior urmând să se trimită solicitarea către Transgaz Mediaș de executare a Stației de Reglare – Măsurare și Predare pe conducta existentă în izlazul Pocruia“, se arată într-un comunicat al Primăriei Tismana.

Lucrările vor fi efectuate în cinci etape

Lucrările de introducere a rețelei de gaze vor începe din această toamnă și se vor desfășura în cinci etape. „Execuția celor 46 de km (Tismana, Pocruia, Isvarna, Costeni, Celei, Gornovița, Topești, Vâlcele, și Vânăta) de conducte pentru transportul gazelor naturale se vor efectua în 5 etape, lucrările începând din această toamnă“, a precizat Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana.