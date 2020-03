Începe construcția laboratorului pentru depistarea infecțiilor cu COVID-19

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au anunțat că astăzi vor începe lucrările de construcție a laboratorului unde vor fi efectuate teste pentru depistarea infecțiilor cu COVID-19. Acesta se va afla la unitatea medicală din zona Pasarelă.

Dumitru Vienescu, managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a precizat că laboratorul va fi amenajat în aproximativ două săptămâni: „Constructorul ne-a oferit asigurări că va veni și va trasa locul, după care vor începe lucrările. În două săptămâni, ne dorim ca laboratorul va fi gata“.

S-a semnat contractul pentru cumpărarea aparaturii

Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a semnat contractul pentru furnizarea aparatului necesar și s-a achitat, deja, un avans. „Am trecut în etapa următoare a proiectului nostru, și anume am semnat contractul cu furnizorul și am plătit avansul pentru linia PCR. Așa cum am spus și în prima postare, sperăm ca în patru săptămâni să reușim să devină funcțional. Le mulțumesc zecilor de prieteni care prin donațiile lor fac posibil realizarea acestui proiect“, a transmis pe Facebook medicul Bogdan Niculescu, șeful Secției Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, care a avut inițiativa de a înființa laboratorul cu sprijinul unor oameni de afaceri care au făcut donații.