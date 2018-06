Înregistrările lui Rotaru în „Afacerea Rodna” pun pe jar Primăria! Aurel Popescu: „Totul este o înscenare murdară”

Război deschis între șefii Primăriei Târgu Jiu pe tema parcării de la Rodna, după ce mai multe înregistrări au apărut recent în presă. Directorul de la Patrimoniu, Marian Rotaru, susține că viceprimarul Aurel Popescu, secretarul Grigore Jianu, dar și alții, ar avea interese personale pentru a păstra parcarea de la Piața Centrală în administrarea afaceriștilor de la Rodna. Aurel Popescu respinge acuzațiile lui Rotaru și spune că totul este o „înscenare murdară”.

Mai multe înregistrări în care Marian Rotaru explică interesele din spatele afacerii Rodna au apărut zilele trecute în spațiul public. În ultima dintre ele, Rotaru vorbește despre faptul că Aurel Popescu și Grigore Jianu vizitează frecvent o cabană a afaceristului Liviu Diaconu. Viceprimarul se gândește să îl dea în judecată pe Rotaru și pe cei care l-au denigrat. „Nu am fost niciodată la nicio cabană, vilă sau clădire pe care a invocat-o persoana la adresa mea și a domnului Jianu. Nu este corect să acuzi și să arunci astfel de cuvinte jignitoare la adresa unui om pe care nu îl cunoști și care a dat dovadă de-a lungul timpului că a fost cinstit cu tine și a făcut tot posibilul să te protejeze ca și angajat și ca om. Este încă o dovadă că nu toți oamenii care sunt în jurul nostru sunt oameni de calitate. Nu este nimic adevărat. Totul este o înscenare foarte murdară. Mă gândesc serios să acționez în judecată atât persoana care a aruncat în spațiul public astfel de afirmații, cât și ziarul care a preluat aceste jigniri aduse la adresa mea”, a spus Aurel Popescu la Radio Infinit.

„Rotaru a devenit deja o sursă de informații”

Aurel Popescu spune că, de acum înainte, va lucra cu Rotaru numai prin hârtii scrise și îl acuză că a devenit un informator pentru anumite persoane. „Nu aș vrea să spun cum văd atitudinea domnului Rotaru, pentru că ar trebui să folosesc cuvinte grele. Pentru mine acest om nu mai există în peisaj. Voi avea grijă ca tot ce înseamnă relație de serviciu să fie una cât se poate de transparentă, cu adrese și răspunsuri scrise. Nu văd ca de acum în colo să mai existe o colaborare corectă și normală între mine și acest domn. Se pare că domnul Rotaru a devenit deja o sursă de informații pentru anumite persoane”.

„Un dosar pentru o idee”

Popescu nu se teme nici de o eventuală anchetă a Poliției sau Parchetului, așa cum anunță deja anumite voci și spune că aleșii locali au venit până acum doar cu propuneri. „Eu nu știu de niciunul dintre colegii consilieri să fi fost audiat de Poliție, pentru că nu văd care ar fi tema, atât timp cât noi am venit cu o propunere. De asta suntem consilieri locali și de asta am fost aleși. Nu aș vedea de ce să se facă un dosar pentru o idee. Nu am nici cea mai vagă ideea de unde ar putea lua naștere un astfel de dosar”.