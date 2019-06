Instituțiile statului somate să dea amenzi! „Doar așa putem scăpa de gunoaie”

Cere sancțiuni mai aspre pentru proprietarii de cabane din Rânca. Șeful SDN Târgu Jiu susține afaceriștii care nu au încheiate contracte cu firma de salubritate ar trebui amendați. Ion Tudor este convins că cei în cauză funcționează în ilegalitate și lasă deșeurile la voia întâmplării.

„Dacă nu vom reuși să verificăm, pe toate sectoarele de drum național, tot ce înseamnă agent economic să aibă contract cu o firmă de salubrizare vom avea gunoaie și pe drum și prin păduri, peste tot. Noi avem contract, alături de jandarmeria și poliția. Respectăm astfel legea. Am văzut o acțiune a celor de la Garda de Mediu și i-am felicitat dar din păcate au venit să facă curat în curtea altora. Ar trebui să dea amenzi! Doar așa putem scăpa de gunoaie! Mă întreb cum funcționează un agent economic dacă nu are încheiate aceste contracte S-o fi schimbat legea peste noapte și nu știu eu. Asta trebuie să facă toate instituțiile statului: să verifice și să dea amenzi!”, a declarat Ion Tudor directorul SDN Târgu Jiu.

Soluții există dar nu sunt puse în aplicare!!

Cel care a tras pentru prima dată un semnal de alarmă în privința problemei de la Rânca este directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Luis Popa. Acesta consideră că și autoritățile locale au parte din vină pentru situația din vârful muntelui. „Când vorbim de Rânca ar trebui să vorbim despre o zonă în care vin turiști, despre o zonă cu potențial de dezvoltare, despre o zonă care poate să devină punctul zero al turismului din județul Gorj. Din păcate, când vorbim de Rânca vorbim, de multe ori, numai despre canalizare sau despre salubrizarea acestei zone. Din punctul meu de vedere, având o experiență legată de această zonă încă de când lucram în mediul privat, sunt mai mulți factori care duc la astfel de imagini. Cele două administrații publice locale care ar trebui să se implice mai mult în această zonă, să stabilească clar un program de colectare a deșeurilor menajere. Să fie stabilite clar puncte în care să fie amplasate eurocontainere, mai ales în acele zone unde mașina de salubrizare nu poate să intre. Un om din partea celor două primării să meargă să vorbească cu cei din Rânca privind salubrizarea sau atunci când cei din această zonă au nevoie de un aviz de la primărie, conform legii, să li se solicite să prezinte contractul de salubrizare; operatorul de salubrizare care își desfășoară activitatea în zona să-și stabilească graficul de colectare în funcție de nevoile zonei, astfel încât să nu fie afectat de aglomerație. Să trimită un reprezentant din partea firmei în weekend să discute și să încheie contracte cu cei din Rânca, nu în timpul săptămânii când nu este nimeni. Să doteze punctele de colectare corespunzător; cei care desfășoară activități comerciale în Rânca sau au cabane de vacanță să înțeleagă ca orice serviciu trebuie plătit. În același timp, cei care închiriază cabanele de vacanță să declare corect numărul de persoane care stau în respectiva locație. Sunt multe de făcut în această zonă, soluții există, trebuie doar puse în practică….de scuze cred că toți suntem sătui”, a declarat directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Luis Popa.