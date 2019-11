Investiție de peste 18 milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă și canalizare din Tismana

Conducerea Aparegio, operatorul regional de apă și canalizare, a dat asigurări că va face investiții majore în sistemul de alimentare cu apă și canalizare din Tismana.

Edilul șef al localității Tismana spune că perioada în care se va moderniza sistemul de canalizare va fi de aproximativ doi ani și jumătate: „Aparegio ne dă speranța că vor fi atrase fondurile europene, iar la Tismana este o investiție pentru sistemul de apă, canalizare și stație de epurare de 18,4 milioane de euro, ceea ce va însemna o modernizare a sistemului de apă. Va însemna 43,5 km. de canalizare în Tismana și satele înconjurătoare și realizarea unei stații de epurare cu treaptă mecanică și biologică, ce ar respecta condițiile de mediu“.

Contractul cu fostul operator a fost reziliat de Consiliul Local

Primăria orașului Tismana a reziliat contractul cu o operatorul din localitatea care se ocupa de furnizarea apei și a încheiat un contract cu Aparegio.

Primarul orașului Tismana, Marian Slivilescu, spune că operatorul local care se ocupa de furnizarea apei potabile nu mai deținea aviz de funcționare de la Apele Române din cauza faptului că stația de epurare nu este conformă, iar Primăria Tismana risca să fie amendată în mai multe rânduri. „A ajuns la această situația din cauza faptului operatorul care realiza deservirea sistemului de ași ar fi trebuit să funcționeze până în anul 2030 nu mai avea aviz de funcționare de la Apele Române. Avizul era condiționat de existența unei stații de epurare conforme care să aibă obligatoriu și treaptă biologică și un sistem de canalizare și de preluare a apelor uzate care să fie funcționa. Din păcate, Tismana are un sistem de canalizare doar pe axa principală pe strada Tismana și strada Mănăstiri și are deficiențe mari de funcționare. În condițiile în care trebuiau făcute aceste lucrări la stația de epurare și la sistemul de canalizare, care erau estimate, conform unui studiu de fezabilitate, la 250 miliarde de lei vechi. Primăria Tismana nu ar fi putut să asigure aceste fonduri, doar din fonduri europene care se dau la operatorii regionali. Vrând-nevrând am mers pe varianta alăturării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADIA) Gorj, iar apoi să hotărâm operatorul regional Aparegio, care lucrează în 18 localități din județul Gorj“, a spus primarul orașului Tismana, Marian Slivilescu.