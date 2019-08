Investiții de peste 5 milioane de lei în școlile din Târgu Jiu

Clopoțelul va suna în clase noi pentru mai mulți elevi din Municipiul Târgu Jiu. Lucrările sunt în toi în mai multe unități de învățământ, și, beneficiarii dau asigurări că la începutul anului sălile vor fi gata. Investițiile depășesc 5 milioane de lei.

Aleșii locali din Târgu Jiu au alocat sume de bani importante pentru modernizarea sistemului de învățământ. Se lucrează în prezent în mai multe școli și grădinițe, o parte din lucrări fiind la stadiu de recepționare. “În această perioadă se recepționează deja lucrările de la Grupul Școlar Auto ”Traian Vuia” unde au fost amenajate atelierele. Aici am reabilitat și modernizat clădirea în care funcționează trei săli de atelier cu dotările aferente. Investiția a mai cuprins și o sală de gimnastică. La Grupul Școlar Bârsești sunt în curs de finalizare lucrările de reabilitare a corpului D al unității. Au demarat și lucrările de la Grădinița nr. 11 de pe strada 1 Mai Vest, amenajată în fosta centrală termică din zonă, un obiectiv foarte important pentru care costurile se ridică la 1,2 milioane de lei. Am lăsat la sfârșit una dintre cele mai importante investiții. Aproximativ 5,8 milioane de lei s-au investit în aceste lucrări, pe lângă care am mai alocat aproape un milion de lei pentru lucrări de reparații, finisaje interioare, înlocuire tâmplărie, amenajare de grupuri sanitare, hidroizolații, dar și pentru mobilier”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Sală de festivități modernă

Și investiția de la Școala Generală Alexandru Ștefulescu este aproape gata. Aici ,au fost alocați peste un milion de lei „ Este vorba despre o suprafață de 636 mp, suprafață pe care sunt ridicate cinci săli de clasă și o sală de festivități. Îmi doresc să finalizăm investiția pentru începutul anului școlar, etajul să fie finalizat și să fie date cel puțin două clase în folosință urmând ca până la finele anului să fie recepționată întreaga lucrarea. Este vorba despre o investiție dezvoltată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect inițiat și dezvoltat în martie 2017. Valoarea investiției se ridică la 1 milion 890 mii de lei din care cofinanțare- 380 mii de lei”, a declarat viceprimarul Aurel Popescu.