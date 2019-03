Investiții în infrastructura rutieră din zonele turistice ale Gorjului

Turismul din Gorj este revigorat cu investiții în infrastructura rutieră! Zona montană Arcani-Runcu va beneficia din plin de astfel de lucrări promise de șefii Consiliului Județean Gorj. Președintele Cosmin Popescu spune că inclusiv drumul ce leagă Târgu Jiul de Tismana va fi modernizat în perioada următoare.

„În aprilie 2017 am încercat pentru prima dată un demers juridic nerealizat în Gorj, prin care am făcut un transfer de drum județean către primăriile Lelești și Runcu și am obținut finanțarea. Era un drum județean cu o îmbrăcăminte asfaltică îmbătrânită și oricâte intervenții făceam, nu aveam nicio șansă să arate așa cum trebuia. Deja lucrările sunt licitate, au început, constructorul este în zonă. Pentru a închide acea zonă cu potențial turistic, am decis atunci și am obținut și finanțarea, iar ordinul de începere a lucrărilor este dat deja, pentru drumul ce pleacă din fața Primăriei Runcu, traversează localitatea Arcani până la ieșire în drumul național ce traversează localitatea Bălești. Sunt 18 km. Cu drumul făcut pe fonduri proprii la Răchiți, cu drumul județean ce leagă Lelești de Dobrița, cu drumul județean ce leagă Runcu, Arcani și Bălești, acea zonă este închisă”, a declarat Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj.

Covor asfaltic pe drumul Târgu Jiu – Tismana

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut, de asemenea, o promisiune prin vocea directorului Narcis Neaga pentru modernizarea drumului ce duce la Tismana. „Cu promisiunea domnului președinte al CNAIR de a realiza anul acesta un covor asfaltic pe drumul Târgu Jiu – Tismana, eu zic că avem o zonă în care infrastructura rutieră, la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020, va arăta așa cum trebuie și va atrage cât mai mulți turiști. Este o zonă foarte căutată. Vara, zona Runcu-Arcani este mult mai aglomerată decât alte zone din județ. Acest lucru ne-a determinat să obținem finanțare, astfel încât lucrările să fie începute”, a mai explicat Cosmin Popescu.

Lucrări și pe Sohodol

Primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, are și el vești bune. „În urma discuției și înțelegerii cu domnul președinte Mihai Weber și domnul președinte Cosmin Popescu, acum un an de zile s-a semnat un protocol între Gorj și Hunedoara, prin care ambele județe până în 2020 vor finaliza proiectul tehnic de execuție a drumului de pe Sohodol, iar până în 2024 acest sector de drum de 32 de km pe raza comunei Runcu și 6 km pe raza județului Hunedoara să fie finalizat. Noi păstrăm legătura cu primarul orașului Lupeni. Și dumnealor s-au apucat. Înțeleg că CJ Gorj se va apuca începând cu anul acesta de întocmirea studiului de fezabilitate”, a declarat Adi Câmpeanu.