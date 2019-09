Investițiile în hidrocentralele de pe Defileul Jiului ar putea să continue

Un certificat de urbanism în vederea emiterii autorizaților de construire a celor două hidrocentrale de pe Defileul Jiului a fost emis de către Consiliul Județean Gorj. Investiția a fost oprită în urmă cu doi ani când aproape era finalizată în urma unor hotărâri judecătorști. Suma cheltuită până acum de Hidroelectrica depășește 100 milioane de euro. Instanța de judecată a decis anularea autorizațiilor emise, după ce zona a fost inclusă în Parcul Național „Defileul Jiului“.

Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că s-a emis un certificat de urbanism și că urmează să se emită și autorizația de construire: „Colegii mei de la Urbanism au emis certificatul de urbanism și urmează autorizația de construire pentru lucrările necesare de a fi efectuate pentru punerea în funcțiune. Sunt convins că și aceste autorizații vor fi contestate. Am înțeles că s-a lucrat la documentație și sper ca lucrurile să intre pe făgașul normal. Noi, cei de la Consiliul Județean, ne-am făcut datoria, respectând legea, pentru că și noi suntem supuși, unei proceduri de verificare a organelor statelor în ceea e privește respectarea sau nerespectarea legii. Tot ce a fost prevăzut în lege am solicitat și respectat, pentru a nu fi contestată emiterea unei autorizații de realizare a investiției“.

„O vină o are și Hidroelectrica“

Cosmin Popescu a mai precizat că și Hidroelectrica are o parte de vină în ceea ce privește blocarea lucrărilor: „O vină o are și Hidroelectrica, pentru că a tergiversat și a amânat la nesfârșit alocarea fondurilor necesare finalizării investiției și are o vină în faptul că de fiecare dată au fost atenționați de Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu că anumite acte trebuiau făcute și nu au fost făcute la timp. S-a încercat să se inducă ideea că noi, cei de la Consiliul Județean, suntem vinovați că nu emitem acea autorizație de punere în siguranță a unor lucrări. Am emis o autorizație, dar să nu creadă că putem să emitem autorizații atâta timp cât nu și-au făcut treaba“.