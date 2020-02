Ion Săvoiu s-a autoizolat la domiciliu după ce a fost în apropierea unei zone infectate din Italia

Ion Săvoiu, consilier al directorului societăţii de transport în comun din Târgu Jiu, Transloc, şi fost consilier local, s-a autoizolat la domiciliu, după ce a fost la familia sa din Italia, care se află la o distanță de nici 30 de kilometri de o zonă de risc, care se află în carantină. Acesta trăieşte în Târgu Jiu alături de fiul său în vârstă de 15 ani, în timp ce soţia sa şi un alt copil de 11 ani se află în Italia.

Săvoiu spune că s-a speriat după ce soţia sa a primit un mesaj pe telefonul mobil prin care era avertizată că s-au înregistrat, în apropiere, infectări cu temutul virus. Acesta s-a urcat, vineri după-masă, în avion şi a ajuns în localitatea Carugate, de lângă Milano, iar duminică seara a revenit în țară.

„Am plecat vineri după masă şi m-am întors duminică seara. Soţia intrase puţin în panică după acest mesaj. Am vrut să merg la ei pentru a mă asigura că totul este bine că şi că au tot ce este nevoie în cazul în care se va declanşa carantina, mai ales că autorităţile au transmis avertizarea că trebuie să fie pregătiţi. Am fost în magazine la cumpărături, dar nu prea mai aveai ce să cumperi. Toate produsele mai ieftine şi multe se vânduseră, mazăre şi fasole nu mai erau. Am luat conserve. Oamenii sunt disperaţi şi au cumpărat tot ce au putut. Fiul meu stă acasă, pentru că au fost suspendate cursurile, iar soţia mea lucrează la un magazin de parfumuri. Lucrează cu mănuşile pe mâini, dar magazinul este cam pustiu“, a relatat Ion Săvoiu pentru adevarul. ro.

Evenimentele sportive și artistice, anulate

O adevărată psihoză există în Italia cu privire la răspândirea coronavirusului. Toți oamenii sunt preocupați să-și facă provizii de mâncare, iar străzile sunt mai mult pustii. „Duminică dimineaţă, în comunitatea de 650 de români pe care o păstoresc de ani de zile, toată lumea mergea să-şi cumpere provizii. Au înţeles că trebuie să se izoleze în casă şi atunci apare problema că trebuie să ai provizii de alimente. Au dispărut din marketuri fasolea, orezul, mazărea. Când vedeai rafturile goale îţi dădeai seama de dimensiunea psihozei, pentru că fiecare îşi ia informaţii de unde poate“.

De asemenea, multe evenimente artistice şi sportive au fost anulate. „Au fost luaţi prin surprindere şi italienii, pentru că nu se aşteptau ca virusul să se propage atât de repede. Străzile sunt pustii. Italienii sunt oameni cărora le place distracţia sunt vivaci, dar acum este linişte şi toţi stau în case. Prefectul de Milano a închis şcolile şi a anulat evenimentele, meciurile de fotbal. A fost un caz de suspiciune către San Giovani, o regiune din Milano, s-a închis linia roşie a metroului. Am vorbit cu români, cu italieni, cu poliţişti şi toată lumea era speriată. Oamenii stau în case şi sunt în concediu medical, chiar dacă nu se simt rău. Au rămas deschise anumite magazine în care intră grupuri de câte 20 de persoane“, mai spune Ion Săvoiu.

Zeci de pasageri au refuzat să mai vină în România de teama carantinei

O parte dintre pasagerii care îşi cumpăraseră bilete au renunţat să mai urce în avion de teamă să nu fie băgaţi în carantină atunci când vor ajunge pe aeroportul din Craiova. „În momentul în care am ajuns la aeroport şi am ajuns la poarta 19, la cursa de Craiova, m-am uitat în spate şi nu prea era nimeni, la ora la care ar fi trebuit să fie un număr mai mare de călători. Am aflat că o parte din cei care veniseră la aeroport au primit telefoane din România, prin care erau informaţi că vor intra în carantină şi că vor fi duşi într-un spital de campanie şi că vor fi închişi 14 zile. Foarte mulţi italieni au rămas la sol. Din cei 179 de pasageri anunţaţi, în avion s-au urcat 132. Restul au rămas la sol, iar alţii au preferat să plece cu maşinile, dar pe ruta Germania, ca să spună că vin din această ţară“, precizează Ion Săvoiu.

„Se crease o isterie între pasageri“

Călătorii are au ajuns pe aeroportul din Craiova cu cursa care a plecat din Bergamo au completat formulare în care au menţionat de unde vin. Au coborât în grupuri de 20 de persoane, după care medicii aflaţi într-o sală de aşteptare i-au chestionat şi le-au luat temperatura.

„În avion, unii călători purtau măşti, iar alţii nu. Cert este că erau foarte multe locuri libere. Când am agerizat la Craiova ni s-a comunicat că datorită unei proceduri speciale vom coborî câte 20 de persoane şi vom primi anumite formulare pe care trebuie să le completăm. Ne-au fost înmânate formulare în limba engleză şi română, dar era cineva în spatele meu care spunea că nu cunoaşte cele două limbi, fiind italian. Se crease o isterie între pasageri. Unii sunau după avocaţi că vor fi sechestraţi“, a menționat Ion Săvoiu.