Ișfan, adjunct la ISJ Gorj. „Mulțumesc doamnei ministru Andronescu pentru încrederea acordată”

Ion Ișfan revine în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Acesta va ocupa scaunul de adjunct în ciuda speculațiilor făcute de presă. Ișfan susține că poate colabora fără probleme cu actualul general Marcela Mrejeru care nu a fost încântată de ideea de a lucra cot la cot cu fosta conducere a instituției.

Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a semnat ordinul de numire în funcție a fostului inspector general Ion Ișfan. După mai multe zile de ezitări, profesorul se întoarce în prima linie a învățământului gorjean, sub coordonarea actualului șef Marcela Mrejeru. „M-au sunat de la Inspectoratul Școlar și mi-au spus că mi-a venit ordinul de numire. Ordinul este semnat de două zile. Eu pot să colaborez cu oricine, nu am nicio problemă. Chiar îmi convine să fiu adjunct, chiar vreau să mi se spună ce trebuie să fac. Domnul Mocio a dat concurs pentru funcția de adjunct dar nu l-a luat niciodată. Eu am promovat un concurs organizat la nivel național, am fost în primii 12 care am promovat examenul. Conform legii mai aveam dreptul la un an de mandat. Nu comentez declarațiile politice, respect liderii organizației județene. Mulțumesc doamnei ministru Andronescu pentru încrederea acordată prin numirea mea pe funcția de inspector adjunct”, a declarat Ion Ișfan.

Se amână plecarea spre București

În ceea ce privește zvonurile conform cărora Ișfan este așteptat la București, inspectorul a declarat că: „la București o să merg fără niciun fel de problemă, însă, să ajungem și acolo. Momentan rămân la Gorj”.