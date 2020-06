Își amendează cetățenii dacă nu-și fac curat la poartă

Primarul din Stejari, Robert Păiuși pune picioru-n prag și îi avertizează pe cetățeni să își facă curățenie în fața fiecărei gospodării. În caz contrat, primarul spune că vor urma și sancțiuni.

Edilul este revoltat pentru faptul că mulți dintre oameni nu respectă regulile de curățenie din fața porții. ”Nu sunt un om care face acest lucru doar de dragul de a se simți bine și de a aduce plus valoare imaginii mele pe acest subiect. Așa cum și eu am obligațiile mele, așa trebuie să înțeleagă și cetățenii că le au pe ale lor. Am încercat să aibă susținerea mea, am luat firme să facă curățenie. Dacă asta înseamnă că acest mandat este primul și ultimul pentru mine în a le aduce la cunoștință acest lucru, asta este. Le-am trimis nenumărate adrese, dar nu au înțeles de vorbă bună. Toți cetățenii români vorbim despre comune europene, dar de făcut acasă, nu face nimeni nimic. Pică gardul pe noi, aruncăm gunoiul pe la capete podului, ne mănâncă bălăriile la porți, etc. Am spus-o mai în glumă, mai în serios. Dacă părinții mei nu-și fac curat la poartă și pe ei îi voi amenda”, a spus primarul din Stejari, Robert Păiuși, la radio Infinit.