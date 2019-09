La Rovinari se poate! Festivalul Berii, din sponsorizări

Autoritățile locale din Rovinari s-au răzgândit! După ce au anunțat că anulează o petrecere din oraș din cauze financiare, edilul susține că la rugămintea cetățenilor a găsit o soluție de a organiza Festivalul Berii. Va apela la sponsori, o metodă aplicată în trecut și în municipiul Târgu Jiu.

„Din respect pentru rovinăreni și pentru banul public, organizăm Festivalul Berii exclusiv din sponsorizări private! Economie de 140.000 de lei, la bugetul local. După ce am decis să anulăm Festivalul Berii și să folosim acei bani pentru igienizarea blocurilor din Rovinari, numeroși cetățeni mi-au cerut să încercăm, totuși, să căutăm o soluție alternativă de finanțare și să nu întrerupem acest eveniment cu tradiție în orașul nostru. Ca urmare, am bucuria să vă anunț că, în urma răspunsurilor pozitive venite din partea unor investitori, din respect pentru cetățenii din Rovinari și împrejurimi vom reuși să organizăm Festivalul Berii și în acest an, exclusiv din sponsorizări private. În acest fel, realizăm o economie de 140.000 de lei, bani publici, care vor fi cheltuiți pentru igienizarea blocurilor din Rovinari. Așadar, vă așteptăm cu drag la Festivalul Berii, în Rovinari, în perioada 11 – 15 septembrie a.c.. Vreau sa multumesc grupului de firme Moveos pentru sustinerea acestui eveniment special al orașului nostru”, a declarat primarul Robert Filip.