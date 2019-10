Laboratorul SJU Târgu Jiu, fruntaș în finanțarea obținută de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Peste 680 mii de analize efectuate!

Conducerea laboratorului din cadrul Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu neagă vehement că reactivii descoperiți în magazina unității sunt cei folosiți în analizele medicale ale pacienților. Șeful structurii medicale consideră că acuzațiile vin în contextul în care, prin activitatea depusă, Laboratorul Spitalului a ajuns să fie cap de listă în ceea ce privește atragerea fondurilor de la CJAS, fapt ce deranjează anumite entități. În ultimii trei ani numărul solicitărilor venite dinspre pacienți a crescut cu 162 de mii de cereri.

Angajații laboratorului de la Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu intervin în scandalul „magaziei„ după ce munca lor a fost pusă la îndoială. Aceștia susțin că substanțele folosite în analizele medicale nu au fost niciodată depozitate necorespunzător, fapt care le-a permis obținerea anumitor autorizații de funcționare. „Vă spun, ca unul care lucrează în laborator de 45 de ani, că niciodată, în ultimi 20 de ani, reactivii necesari analizelor medicale ale pacienților noștri nu se țin în acea magazie. De 12-13 ani avem acreditare RENAR, ceea ce înseamnă că această secție corespunde din punct de vedere al standardelor europene perfect. Din patru în patru ani se face reacreditarea. Ultima reacreditare am primit-o în vara acestui an,și, printre procedurile pe care noi trebuie să le îndeplinim este și obligativitatea unei magazi proprii pentru analizele care se efectuează în laborator. Ceea ce au găsit inspectorii DSP-ului, diversele subsanțe, vreau să vă spun că termenul de reactiv este unul mult mai larg, el nu include doar reactivii de analizeze medicale ci și alte substanțe care se regăsesc în spital dar în alte secții.”, a declarat Valentin Popa –asistent al Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean Târgu-Jiu.

Miza: 50 mii de lei lunar de la CJAS Gorj

Medicul șef al Laboratorului de Analize Medicale susține că structura decontează, lunar, analize medicale de peste 50 mii de lei, ceea ce demonstrează încrederea pacienților în activitatea demarată aici. Acesta ar fi și unul din motivele pentru care unitatea a intrat în vizorul unora. „Noi lucrăm după niște proceduri care stabilesc exact modul de transport și de păstrare a reactivilor. Sub nicio formă nu au ajuns reactivii nostri acolo unde relatează unii sau alții. Reactivii vin de la curier direct pe adresa de aici, se poate verifica acest lucru! Avem cel mai mare fond pe care l-a avut laboratorul până acum pentru că avem și cel mai mare punctaj. Vorbim de o sumă de peste 50 mii de lei. Când intră alte laboratoare în contract suma scade. E posibil ca acest lucru să deranjeze!”, a mai declarat Maria Magdalena Grigorian, șef laborator.

„Laboratorul nostru, de câțiva ani de zile, este într-o permanentă urcare în ceea ce privește contractarea cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. S-au învățat cu noi să fim undeva pe la mijlocul clasamentului pe acel contract de luat bani de la Casă, dar, datorită muncii depuse aici, în laborator, și dotării tehnice punctajul pe care îl facem este din ce în ce mai mare. Am ajuns să fim primul loc, cea mai mare sumă pe care o contractează un laborator cu Casa de Asigurări de Sănătate este a Spitalului și asta s-ar putea să deranjeze.! Suntem undeva la dublul analizelor medicale efectuate, de exemplu, de Spitalul din Brăila”, a mai declarat Valentin Popa .

Date concrete- aparate de ultimă generație

Potrivit statisticilor în ultimi trei ani numărul solicitărilor a crescut semnificativ. Acest lucru se datorează și aparaturii moderne de care beneficiază unitatea medicală. „În 2016 am avut 518 mii analize lucrate, în 2017- 593 mii 070 , în 2018 am avut 662 mii 620 , și, acum, avem deja 680 mii de analize lucrate. Ne străduim să mărim oferta de analize pe care le facem în funcție de cerere. Clinicile private recoltează și trimit la centrele- mamă anumite analize, noi le lucrăm aici. De curând am introdus și marcării tumorali. În ceea ce privește aparatura, avem doar aparatură performantă. Cele mai noi aparate din laborator au fost achiziționate în luna august a acestui an, sunt belgamn culter 480, model american. Cel mai vechi aparat din laborator are o vechime de 5 ani” , a mai declarat șeful de secție al laboratorului.