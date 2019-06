Leonida Belgher, condamnat definitiv

Consilierul local de la Alimpești, Leonida Belgher, care este foarte prezent pe Facebook, a fost condamnat, ieri, definitiv pentru conducere fără permis. Prima instanță de judecată l-a condamnat, dar Curtea de Apel Craiova l-a condamnat la o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare. În plus, acesta primit interdicția de a conduce pe perioada pedepsei, cât și pe o perioadă ulterioară de trei ani. Belger se consideră în continuare nevinovat și spune că are doi martori că nu a fost vinovat: „Mergeam la un chef, dar nu conduceam eu, ci șoferul, iar în mașină se mai afla și soția sa. Am fost trași pe dreapta de un echipaj de poliție. I-a făcut semn șoferului să iasă, dar am ieșit eu din spate“.

Trebuie să muncească la Primăria Alimpești

Leonida Belgher mai este condamnat de către instanța de judecată să muncească o perioadă de 100 de zile în cadrul Primăriei comunei Alimpești sau la Școala gimnazială din localitate.