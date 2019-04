Leuștean cere sprijin Guvernului pentru a-și racorda localitatea la rețeaua de gaze

Orașul Novaci tânjește după rețea de gaze naturale. Primarul din localitate susține că a căutat soluții pentru această investiție majoră, și, alături de alți edili gorjeni va derula un program în vederea realizării obiectivului. Dumitru Leuștean mizează pe fonduri de la Guvern pentru bifarea investiției.

În localitatea Novaci ca și în alte multe comune din județ cetățenii au ca singură sursă de încălzire materialul lemnos. Edilul susține că în acest ritm, al defrișărilor, pe viitor această alternativă va deveni ineficientă și ia în calcul o investiție în vederea branșării localității pe care o administrează la rețeaua de gaze. „Ar trebui și la noi în zonă să fie gaze, până la urmă e vorba de civilizație. Și spun gaze pentru că la Licurici este cea mai puternică sondă din România, în 24 de ore există peste un milion 600 mc exploatați care ajung în alte zone ale tării și ar fi bine să rămână și în județ. Pe 8 februarie a.c. am avut o întâlnire cu încă 14 localități, în final au rămas 11, care își doresc să introducă gaze. Este vorba despre Dănești, Scoarța, Bălănești, Săcelu, Bumbești Pițic, Bengești Ciocadia, Prigoria, Roșia de Amaradia, Alimpești, Polovragi, Baia de Fier, Crasna Mușetești. Suntem într-un stadiu foarte avansat cu studiile. În data de 30 aprilie vom avea datele exacte pe baza cărora vom fi și suma pe care trebuie să o caute fiecare dintre cei implicați în proiect. Ne-am gândit și la sursele de finanțare există două varianta: Strategia Națională de Prognozare care are personalitate juridică prin Fondul de Dezvoltare și Investiții care are deja cont deschis. Noi vom știi și soluțiile tehnice necesare pentru această investiție foarte importantă pentru zonele respective și valorile care vor fi necesare. O a doua variantă ca și finanțare este PNDL-ul. Acum fiecare după ce avem în față studiul de fezabilitate vom căuta să vedem care este cea mai ușoară sursă de finanțat la care ne putem alinia”, a declarat primarul Dumitru Leuștean.