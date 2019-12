Liber la lucrări! Preotul paroh al Bisericii „Sfinții Voievozi” poate accesa fonduri europene pentru o anexă subterană în centrul Municipiului Târgu Jiu

A două oară e cu noroc! Proiectul ce vizează concesionarea unei suprafețe de teren Bisericii „Sfinții Voievozi” din centrul Municipiului Târgu Jiu, pentru realizarea unei investiții pe bani europeni a primit girul consilierilor locali. Lucrările vor demara doar dacă proiectul va primi finanțare și vizează realizarea unei anexe subterane în zona lăcașului de cult.

Controversatul proiect gândit de preotul paroh al lăcașului de cult din centrul Municipiului poate fi depus acum pentru finanțare. Deși în primă fază hotărârea care viza concesionarea unei suprafețe de 223 mp a fost retras de pe ordinea de zi și inițiatorii considerau că în acest mod speranțele în vederea realizării investiției se vor nărui, pe final de an aleșii locali au revenit la sentimente mai nobile. Reintrodus pe ordinea de zi a ultimei ședințe de CL, proiectul a trecut fără emoții. Primarul Marcel Romanescu așteaptă ca Ministerul Culturii să aprobe, sau nu, investiția. „ E vorba de un spațiu tehnic. Spațiul bisericii nu permite realizarea unei centrale în interiorul lăcașului de cult ,și, de aceea, am oferit un spațiu în exteriorul biserici. Nu există nicio toaletă! Mai mult decât atât, în momentul în care vor cere autorizația de construire vedem exact dacă îndeplinesc toate condițiile, inclusiv condițiile impuse de la Ministerul Culturii. Discutăm de un proiect cu finanțare europeană și vrea să cred că oamenii înțeleg necesitatea acestei investiții”.

Circuit turistic

Viceprimarul Adrian Tudor susține că investiția nu trebuie privită ca o pată la adresa orașului. Acesta pledează pentru condiții moderne în ciuda temerilor lansate în spațiul public. „La ședința trecută eu nu am participat, am fost plecat din țară. Știam de acest proiect, îl încurajez dar voi fi foarte atent la cum se vor desfășura lucrurile. Soluția găsită de proiectanți este o cameră tehnică la subsol care nu va agresa vizual. Toată lumea și-a dat cu părerea neconsultând proiectul. Trebuie să înțelegem că și în biserică când mergem trebuie să avem condiții prin căldură, chiar și toaletă pentru că asta înseamnă civilizație! În plus, oriunde, în acest oraș, dacă săpăm putem să găsim rămășițe umane. Pentru asta există legislație în domeniu și sunt arheologi care vor supraveghea lucrările. E vorba doar de o cameră tehnică pentru centrală pentru a reuși să încălzim această clădire- monument. Eu, personal, voi susține orice demers al preoților care va aduce un plus valoarea clădirilor de patrimoniu respectând legea. Nu vreau să mai găurim pereții ca să punem un cos la o centrală sau să tragem fire prin lăcașele de cult. Eu, Adrian Tudor, îmi doresc să avem în Târgu Jiu un circuit turistic cu aceste biserici , monument istoric, foarte frumoase”, a declarat viceprimarul Adrian Tudor.