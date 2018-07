Liceul din Turburea – 0 elevi promovaţi la Bac. Primarul comunei ,,Toţi elevii buni pleacă la alte licee”

Examenul de bacalaureat a dat mari bătăi de cap elevilor de la liceele din Turburea şi Stoina. Dovadă a acestui lucru este rezultatul obţinut de elevi. Niciunul dintre aceştia nu a reuşit să promoveze examenul maturităţii. Primarul comunei Turburea spune că toţi copiii silitori din comună, odată ce termină clasa a IIX-a, pleacă la licee bune din Târgu Jiu.

Edilul comunei Turburea caută soluţii să rezolve această problemă. Acesta susţine că lipsa de interes prezentată de unele cadre didactice ar putea fi principala cauză a rezultatelor dezastruase obţinute în urma examenului de bacalaureat. ,,De fiecare dată, spre final, am încercat să facem meditaţii cu ei şi am vorbit cu profesorii şi majoritatea au vrut, pentru că vorbim despre examenele de capacitate. Au la 91%, dar din ăştia 91% nu a rămas niciunul aici, la liceu la noi. Au plecat la alte licee. Toţi se duc spre Târgu Jiu, la licee mai bune. Nu zic că liceul nostru nu este bun. Până punem toate lucrurile la punct.. mai durează. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct, nu aş vrea să le discut acum. Sunt şi profesori care îşi dau silinţa dar sunt şi profesori care vin la catedră şi stau în timpul orelor pe Facebook. Aceşti copii care nu au luat bacalaureatul nu sunt din comuna Turburea, sunt din alte comune”, a declarat Ion Bârcă, primarul comunei Turburea.

Speranţa moare ultima

Directorul liceului, Gheorghe Benegui, speră ca după contestaţii să existe măcar un absolvent care să obţină o notă de promovare. ,,şi anul trecut am avut un absolvent admis după afişarea rezultatelor la contestaţii. Şi anul acesta sperăm la fel, ca măcar un singur elev să ia examenul. Avem un elev care are media 5,96. Îi trebuie 4 sutimi la media generală pentru a promova examenul de bacalaureat. Am avut la biologie note de 8, la română. La matematică am avut note de 6. Dar cei care au luat la o disciplină note aşa mari au fost traşi în jos de celelalte două. Matematica le-a pus cele mai mari probleme. din 15 candidaţi doar trei copii au luat peste 5 la matematică”, a declarat Gheorghe Benegui, directorul liceului din Turburea.