Lucrări de 100 mii de lei pe centrul Municipiului Târgu Jiu

Autoritățile locale au alocat bani pentru refacerea pavimentului din zona centrală. Lucrarea este evaluată la 100.000 de lei și este făcută de o firmă din afara județului Gorj.

Primarul Marcel Romanescu s-a răzgândit și a alocat noi sume de bani pentru reabilitarea betonului amprentat din centrul orașului Târgu Jiu. Deși inițial vorbea despre o lucrare amplă fiind hotărât să nu mai aloce bani pe cârpeli, acum edilul a pus la bătaie 100 mii de lei pentru e întreținerea zonei. “Se fac reparații la pavimentul din centrul orașului. Am găsit cu greu o societate care să poată prelua această lucrare. De trei-patru luni de zile facem apel și încercăm să găsim societăți specializate în reabilitarea pavimentului din centrul orașului. După ce am finalizat licitația, este o societate care a ajuns în Târgu Jiu și care repară toate acele denivelări care au apărut. Este o lucrare de întreținere. Ulterior va fi făcută și o lăcuire, cel puțin pe zonele afectate de intemperii. Acum se fac reparațiile și se va da cu lac pentru a se putea păstra în condiții bune. Lucrarea este evaluată la 100.000 de lei, iar societatea știu că nu este din Gorj. Am discutat cu toate societățile care ar avea în activitate astfel de lucrări, dar niciuna nu s-a angajat să realizeze o astfel de lucrare și am fost obligați să găsim o societate din alt județ pentru reabilitarea pavimentului”, a declarat Marcel Romanescu.