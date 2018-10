Maldăr de gunoaie la intrare în comuna Stănești. Primăria a avut datorii către Polaris

Un depozit neamenajat de deșeuri menajere a apărut la intrare în comuna Stănești. Localnicii sunt exasperați de mirosul pe care îl emană și de priveliștea dezolantă. În acest loc, Primăria comunei Stănești are câteva containere unde se depozitează gunoiul strâns de la cetățenii comunei. Lângă acest container a apărut un maldăr de gunoaie, care crește de la o zi la alta.

„Se află la intrare în sat, lângă containerul pentru colectare, care, din păcate, nu se mai ridică de câteva luni. Nu știm de ce primăria nu face nimic, când noi, cei din sat, plătim pentru ridicarea gunoaielor 60 lei de gospodărie. Chiar nu mai sunt bani pentru colectare…?! acesta este răspunsul primit din partea celor din primărie“, a spus Constantin Sichitiu, localnic. Acesta a precizat că, până acum, containerul se ridica cel puțin o dată pe săptămână: „Este un container care se ridica o data sau de două ori pe săptămână și toți dau din umeri. Singura lor scuză este că nu sunt bani“.

Datoria către Polaris a fost achitată

Primarul comunei Stănești, Ștefan Blideanu, a precizat că a existat o datorie către firma de transport și depozitare a deșeurilor, iar, din acest motiv, gunoiul nu a mai fost ridicat de mai mult timp. Edilul susține că și cetățenii își aruncă deșeurile în zona respectivă, iar acest lucru este ilegal. Ștefan Blideanu spune că datoria către societatea Polaris a fost achitată și că locul va fi curățat în câteva zile: „Nu s-a ridicat gunoiul, pentru că astăzi (n.r.-ieri) am făcut plata și în câteva zile se va curăța. Firma Polaris se ocupă. Am avut restanță din luna august, până când s-a făcut rectificarea de buget nu am avut cu ce să plătim. Cetățeanul să aibă bunul simț să nu mai arunce acolo gunoaiele și să aștepte să le ridicăm noi de la poartă. Până la sfârșitul săptămânii se va curăța tot. În acele containere depozităm gunoiul pe care îl ridicăm de la poarta cetățenilor, iar de acolo este preluat de societatea Polaris și dus la groapa ecologică. Am avut o datorie de peste 200 milioane de lei. Am achitat toată suma“.

Primarul localității spune că nu vor fi probleme cu banii până la sfârșitul acestui an: „Nu sunt probleme cu banii. Am primit ceva la rectificare și în acest an am achitat restanțele salariale de anul trecut și salariile la zi. Am achitat și restanța la energie electrică“.