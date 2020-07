Mama unui fost viceprimar din Gorj, amendată pentru construcția unui gard fără autorizație

- Advertisement -

Mama fostului viceprimar al comunei Bălești, Cătălin Stolojanu, a fost amendată pentru construcția unui gard fără autorizația. Maria Stolojanu a fost sancționată de Primăria Bălești cu suma de 1.000 de lei, cu obligația de a „intra în legalitate“ sau de a demola gardul. În realitate, susține vecinul femeii, Gheorghe Mălăescu, vinovat de cele întâmplate este chiar fostul viceprimar, Cătălin Stolojan, care ar fi intrat abuziv pe terenul: „Totul a început de când mi-a cerut să-i vând lui casa și terenul, iar eu am refuzat. A vrut să profite de faptul că eu sunt pensionar și că o să cedez în fața lui. M-am trezit într-o bună zi cu gardul construit pe proprietatea mea. Nu mi-a dat niciun fel de explicație. Asta se întâmpla în toamna anului trecut. Am depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru comiterea infracțiunii de tulburare de posesie. Nu m-a chemat vreun polițist sau altcineva să mă întrebe ceva în legătură cu această situație. Am făcut o plângere și la Primăria Bălești, cu privire la construcția acestui gard, iar cei de la primărie și-au făcut datorie. Eu am toate documentele de proprietate“

Cătălin Stolojanu susține că a câștigat terenul în instanța de judecată: „Terenul este al meu. L-am câștigat prin hotărâre definitivă și irevocabilă, iar terenul este al meu. Nu vrea să-și refacă documentele de cadastru“.