Managerul Spitalului Județean de Urgență, evaluat după un an de mandat

Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean de Urgență, va fi evaluat în această lună, după un an de mandat, de către o comisie a Consiliului Județean Gorj. Gigel Capotă va primi un calificativ, în funcție de care își va continua sau nu activitatea. „Evaluarea activității se face în fiecare an, conform Contractului de management, a indicatorilor pe care-i are în contractul de management încheiat cu Consiliul Județean Gorj. August este luna în care se va face evaluarea, având în vederea că în această lună s-a încheiat contractul de management“, a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

„Vor fi analizate și dacă au fost duse la îndeplinire“

Gigel Capotă va fi evaluat cu privire la îndeplinirea indicatorilor din contractul pe care l-a încheiat: „Evaluarea cuprinde toate elementele din anexa Contractului de management, a indicatorilor stabiliți prin ordinul Ministrul Sănătății și prin Legea Sănătății. Toate elementele vor fi analizate și dacă au fost duse la îndeplinire. Sunt publice și sunt raportate către structurile Ministerului și în ceea ce privește statistica medicală și a indicatorilor economici“, a mai precizat Cosmin Popescu.