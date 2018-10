Marcel Romanescu: „Eu dacă eram în locul lui Rotaru astăzi nu mai eram în Primăria Târgu Jiu, plecam”

Marcel Romanescu s-a săturat să fie acuzat că îl protejează pe Marian Rotaru, directorul care a făcut de râs Primăria Târgu Jiu după scandalul „pedichiura”. Primarul spune că protecția lui Rotaru a venit din partea PSD, partid care l-a propulsat în fruntea Direcției Publice de Patrimoniu, și cere o anchetă mult mai severă a comisiei de disciplină. Edilul îi sugerează lui Rotaru chiar să-și dea demisia din funcția deținută.

Comisia de disciplină din cadrul Primăriei Târgu Jiu a început o nouă anchetă în cazul lui Marian Rotaru, după ce șeful DPP și-a pus o subalternă să îi facă pedichiura la birou, în timpul programului. „Domnul Rotaru a trimis luni nota explicativă și am înaintat-o comisiei de disciplină. Din acest moment, mai ales după ce s-a petrecut vineri, când anumite doamne de acolo au fost și internate la spital, începem o nouă cercetare. Cred că la acest moment am trecut peste ipoteza domnului Rotaru cu luxația. Nu poți să spui că ești cu probleme la picior, cu fașe, când pe masă se văd alte truse. Îmi pare rău că aceste sesizări nu au fost făcute atunci când trebuia, nu după ani de zile. Cercetarea poate dura foarte puțin sau maxim un an de zile, cum spune legea”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

„Nu pot să iau măsuri și să fiu cercetat pentru abuz în serviciu”

Primarul Târgu Jiului a fost acuzat inclusiv de colegii de partid că îi ține apărarea directorului DPP, iar opinia publică s-a scandalizat cât a aflat că „pedichiurista” lui Rotaru a ajuns zilele trecute la spital, după o nouă ceartă cu șeful său. „Protecție i-a asigurat PSD-ul în 2016, nu Marcel Romanescu. Eu de câte ori am avut posibilitatea, nu am stat să îi rog pe oameni să nu vină cu hârtiile la mine. Am rugat pe toată lumea care are anumite sesizări să le facă despre oricare dintre directorii din cadrul Primăriei. De la faza asta, în care trebuie să se facă o analiză, până la a mi se spune că eu sunt cel care îl protejez pe Marian Rotaru, e o cale lungă. Nu pot să iau măsuri și ulterior să fiu cercetat pentru abuz în serviciu. Eu dacă eram în locul lui, aș fi avut decența necesară și astăzi nu mai eram în Primăria Târgu Jiu, plecam”, a mai transmis Marcel Romanescu.