Marcel Romanescu: „Inaugurarea sediului RAR, festivitate eminamente PSD”

Primarul Marcel Romanescu nu s-a întâlnit nici de această dată cu ministrul Transporturilor. Ajuns de două ori la Târgu Jiu la în mai puțin de o lună, Răzvan Cuc și oficialii de la București au evitat din nou întâlnirea cu Romanescu, cel care nu a primit invitație la inaugurarea noului sediu al Registrului Auto Român (RAR) Gorj. Marcel Romanescu a catalogat evenimentul drept festivitate pesedistă.

Noul sediu RAR Gorj a fost inaugurat duminică, însă primarul Marcel Romanescu nu a fost prezent la eveniment, așa cum ar fi fost normal, având în vedere investiția realizată la Târgu Jiu. Acesta spune că s-a obișnuit ca astfel de acțiuni să fie transformate în chestiuni politice. „Nu am fost la inaugurarea sediului RAR, în primul rând pentru că nu am primit o invitație. Nu e niciun fel de problemă. Sunt obișnuit cu astfel de lucruri. În al doilea rând, nu țineam în mod deosebit să particip. Am văzut că a fost o festivitate eminamente PSD. Și eu, și cetățenii, ne-am săturat. Am încercat să depășim faza asta de pâine și sare cu hore tradiționale. Mi-aș dori să schimbăm puțin din festivismul ăsta al comuniștilor și al celor de după 90, în care toate lumea trebuie să te întâmpine cu pâine și sare. Am preferat să fiu implicat în alte activități. Dacă primeam o invitație, ca și primar al municipiului Târgu Jiu, atât timp cât mă duc să inaugurez inclusiv investiții private, m-aș fi dus la o astfel de inaugurare, pentru că nu trebuie să o legăm neapărat politic. M-aș fi dus în calitate de primar. Cred că aș fi făcut acest gest. E un gest de onoare pe care trebuie să îl faci atunci când ești primar”, a declarat primarul.

„Nu a trebuit să mi se facă nicio invitație”

Printre cei care au fost prezenți, la fel ca la vizita pe șantierul Centurii ocolitoare, a fost viceprimarul PSD Aurel Popescu. Acesta spune însă că nu a primit vreo invitație oficială. „Nu eu m-am ocupat, dar și eu, ca 99% dintre persoanele de acolo, știind că are loc un astfel de eveniment, am fost prezent la inaugurare. M-a interesat și mă interesează. Nu a trebuit să mi se facă nicio invitație. Am purtat discuții cu colegii, știam că se inaugurează și că va fi prezent chiar și ministrul Transporturilor la acest eveniment foarte important pentru municipiul Târgu Jiu. Este un sediu nou, care ne onorează. Este vorba de o sumă destul de mare de bani pe care ministerul Transporturilor a investit-o în acest sediu. Este un proiect foarte important și pentru RAR și pertu noi ca municipiu”, a spus vicele Aurel Popescu.