Medic gorjean, la „Balul Românesc de Crăciun“ de la Londra

Un medic gorjean a participat la „Balul Românesc de Crăciun“, care a avut loc sâmbătă seara la un renumit hotel din Londra. Balul a fost organizat de comunitatea medicilor români din Anglia.

Roxana Hotoboc, fosta șefă a Ambulanței Gorj, a luat parte la acest eveniment. Aceasta a emigrat în Anglia în urmă cu 12 ani, după ce o perioadă a condus Serviciul de Ambulanță Gorj. Ea lucrează ca medic specialist senior la Departamentul de Urgență al spitalului St Thomas’ din Londra, cel mai mare din capitala Angliei. În urmă cu doi ani, Roxana Hotoboc a primit distincția de cel mai bun angajat al lunii februarie al unității medicale.

A emigrat pentru a le da o șansă copiilor

Roxana Hortopan s-a născut în Târgu Jiu şi a absolvit Facultatea de Medicină din Timişoara. A fost, timp de şapte ani, medic generalist la dispensarul din comuna Urdari. A finalizat specialitatea de urgenţă şi a început să lucreze, apoi, din anul 1995 la Serviciul de Ambulanţă Gorj. „În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o şansă copiilor mei, să-şi schimbe viitorul şi să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. Am avut şi nemulţumiri profesionale. Toată viaţa am fost o luptătoare şi în România mă tot băteam cu morile de vânt. Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest motiv. Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat, dorind să schimb viitorul copiilor“, a povestit Roxana Hotoboc.