Medicul Gheorghe Neață acuzat că a operat degeaba o pacientă

Ioana Tomoială, în vârstă de 71 de ani, din municipiul Târgu Jiu, susține că fost operată fără motiv de către medicul chirurg Gheorghe Neață, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. De asemenea, pe biletul de externare din spital s-a menționat că suferă de „tumoră recto-sigmoidiană“, afecțiune care a fost infirmată de investigațiile pe care le-a efectuat ulterior.

Ioana Tomoială a povestit că a mers, în vara anului trecut, la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean de Urgență. „Avem niște dureri la stomac, balonare și vărsături. Am fost preluată de către medicul Gheorghe Neață, care era de gardă. Am o rudă care lucrează acolo și mi-a spus că nu este necesar să rămân internată. Mi s-a făcut o perfuzie. A venit medicul Neață să mă mă vadă și am rămas internată“, ne-a relatat Ioana Tomoială.

A doua zi dimineața, femeia a fost operată pentru ocluzie intestinală. „Am rămas puțin surpinsă că mă cheamă să fac operație, în condițiile în care eu făcusem doar niște analize de sânge. Nu mi s-a făcut nici clismă“.

Și fiica acesteia a rămas surprinsă că mama sa a fost operată: „Nu știam că a fost operată. Eu am fost de dimineață și am constat că fusese operată. Am discutat cu medicul și mi-a spus că a găsit o tumoră și că este nevoie de o a doua operație peste o lună pentru extirparea ei. L-am întrebat dacă este nevoie de biopsie, dar mi-a spus că va face atunci când va extirpa tumora. Mi-a spus că nu îmi garantează și că ar putea să rămână cu ansul contra naturii, Aurora Buțerchi“.

„Mă bucur că am scăpat din acest coșmar“

Ioana Tomoială a fost programată la o consultație la Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta”. „Ni s-a spus să aducem rezultatele investigațiilor, dar nu aveam nimic“, precizează fiica pacientei. Aceasta spune că mama ei făcut, apoi, ecografii, RMN și colonoscopie, dar nici urmă de tumoră. „Din ce să prelevăm pentru biopsie, că nu are nici măcar polipi intestinali? Asta m-a întrebat medicul. Mama mea a fost operată degeaba. La Institutului Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuță» medicul Florin Ignat mi-a spus că trebuie să facă o intervenție de repunere a anusului, dar trebuie treacă șase luni, dar am insistat, pentru că starea psihică a mamei se degradase și operația a avut loc în luna noiembrie a anului trecut“, ne-a mai povestit Aurora Buțerchi“. Operația a decurs bine, iar viața Ioanei Tomoială a reintrat în normal. „Mă simt foarte bine acum. Mă bucur că am scăpat din acest coșmar“, a spus Ioana Tomoială. Aceasta l-a acționat în judecată pe medic pentru răspundere delictuală, solicitând daune materiale și morale.

Ce spune medicul Neață

Medicul Gheorghe Neață, care este și consilier județean PSD, spune că urma să efectueze operația de repunere a anusului, dar pacienta a refuzat: „Am operat-o pentru ocluzie intestinală, nu pentru tumoră. Ocluzia respectivă avea un obstacol, care tot tumoră se cheamă, la termenul generic. Tumora nu înseamnă neapărat cancer sau altceva. Urma s-o operez, după două săptămâni, dar a refuzat și a plecat. A început să facă niște investigații pe cont propriu. A făcut o colonoscopie la Drobeta Turnu Severin și s-a constatat că este ventriol voluminos care trebuie operat și să se repună anusul, intervenție pe care urma s-o fac și eu. Ne ia cu sperieți atitudinea asta. Investigația capitală pentru ocluzia intestinală este radiografia abdominală pe care i-am făcut-o. (…) Ea mai fusese operată și în această situație se formează niște aderențe care pot ștrangula mațul și se poate necroza. Era o urgență medicală“.