Medicul gorjean care a primit o diplomă de excelență din partea celui mare spital din Londra

Medicul gorjean, Roxana Hotoboc, care activează la compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul celui mai mare spital din Londra, St Thomas’ Hospital, a primit o diplomă de excelență din partea conducerii unității medicale, pentru modul în care își face datoria.

„Am primit acest certificat, care mă onorează mai mult decât pot spune in cuvinte.

Sunt recunoscătoare colegilor mei și Trustului NHS în care lucrez, care mi-au făcut cinstea de a mă premia pentru excelența în activitate.

Eu consider că nu fac nimic mai mult decât ce ar trebui să facă un medic cu experiența mea de muncă și cu educația pe care am primit-o în viață și de la viață.

Și încă ceva ce simt că trebuie sa spun: mai sunt români care își cinstesc țara, chiar dacă au ales să trăiască departe de ea!“, a transmis medicul pe pagina sa de Facebook.

„Toată viaţa am fost o luptătoare“

Roxana Hotoboc, în vârstă de 60 de ani, a emigrat în Anglia în urmă cu 13 ani, după ce a fost o perioadă și director al Ambulanței Gorj. Ea lucrează ca medic specialist senior la Departamentul de Urgenţă al spitalului St Thomas’ din Londra.

„Am finalizat specialitatea de urgenţă şi am început să lucrez din anul 1995 la Serviciul de Ambulanţă Gorj. În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o şansă copiilor mei, să-şi schimbe viitorul şi să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. Am avut şi nemulţumiri profesionale. Toată viaţa am fost o luptătoare şi în România mă tot băteam cu morile de vânt. Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest motiv. Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat, dorind să schimb viitorul copiilor“, a povestit Roxana Hotoboc pentru ziarul Adevărul.

Aceasta a primit până acum mai multe diplome pentru modul exemplar în care își desfășoară activitatea, fiind desemnată de mai multe ori „angajatul lunii“.