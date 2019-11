Membră în comisia de votare, fotografiată în timp ce dormea cu capul pe masă

O femeie care a făcut parte dintr-o comisie de la o secție de votare din municipiul Târgu Jiu a fost fotografiată în timp ce dormea cu capul pe masă chiar în timpul procesului de vot. Fotografia a fost postată pe Facebook, alături de următorul mesaj: „Pentru 1.700 de lei merită să dormi“.

Este vorba de o secție amenajată la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“ din Târgu Jiu. „Dormea și când am intrat, și când am plecat, după ce am votat. Dormea profund. Colegul cu listele zâmbea când am făcut poza. E situația generalizată în toată țară, bugetari plătiți degeaba din taxele noastre. De aceea am pus și poza, pare incredibil. Era ora 13,00“, a declarat pentru Mediafax persoana care publicat postarea.

În Gorj, au fost amenajate 331 de secții de votare. Aproape 300.000 de gorjeni au fost pe listele de alegători.