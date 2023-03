Mesajul transmis de soția lui Florin Păsătoiu după înmormântarea acestuia. „Am rămas două femei cu doi copii mici!“

Ani de zile am fost alături de tine si te-am susținut în toate planurile pe care împreuna le-am convenit! După moartea lui tăticu insa nu am mai fost îndeajuns de puternică să mai temperez din avântul tau, și ai pornit mult prea multe proiecte ! Iartă-ma ca nu am rămas la fel de puternică să te susțin in toate sau măcar sa te conving, asa cum am facut-o ani de-a randul, sa păstrezi doar unele!

Ți-a plăcut dintodeauna să fii inconjurat de prieteni, de oameni frumoși! Te hrăneai cu energia lor, de la fiecare întâlnire veneai încărcat, animat, electrizat si tot mai dornic sa dezvolți , sa creezi, sa ajuți sa lași urme pe oriunde treci!

Acum, pe ultimul drum, sunt alături de tine toti oamenii frumosi! Ma rog la Dumnezeu ca putin din energia celor care sunt aici sa ti-o dea , sa te incarce si sa te ridice cat mai sus în cer! Iar tu, odată ajuns acolo să ne trimiți cate putin și noua, atunci când ne va fi mai greu

”Always aim to the mooon, even if you dont’ reach it you will be among the stars”! Asta m-ai învățat când ne-am cunoscut! Acum, ai ajuns tu intre stele….

Drum lin catre cer dragul nostru! Mergi in pace! Cu totii te-am iertat!