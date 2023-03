Mihai Prunariu amenință cu proteste în fața sediului Guvernului. „Nu e amenințare, e doar următorul pas“

Mihai Prunariu, directorul Clubului Sportiv Pandurii, amenință cu proteste în fața sediului Guvernului, în cazul în care probleme cu care se confruntă nu vor fi rezolvate. Acesta a purtat, ieri, negocieri cu conducerea Ministerului Tineretului și Sportului.

„Negocieri.

Iar 600 km, din nou acasă. Am fost chemat la Ministerul Sportului să vedem ce putem rezolva. Am participat la o întâlnire cu secretarul general și secretarul general adjunct. Am expus problemele clubului și am încercat să găsim și soluții. Mi s-a promis că mare parte din ele vor fi rezolvate. Nu mai sunt copil, nu prea cred în promisiuni, dar fiind optimist, aștept să văd și rezolvările. Dacă nu, voi continua protestul, nu la MS, ci în fața Guvernului. Nu e amenințare, e doar următorul pas. Să nu ziceți că nu am spus. MIE NU MI-E FRICĂ! Până atunci, stau în stand-by, cu credința că se vor rezolva. Nu vreau nimic pentru mine, dar am niște responsabilități pentru colegii și sportivii de la CS Pandurii“, a transmis Mihai Prunariu, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Acesta a participa la protestele din fața sediului Ministerului Tineretului și Sportului împotriva ministrului Eduard Novak, care s-a premiat singur cu sute de mii de lei, dar și pe tatăl său.