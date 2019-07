Mihai Prunariu renunță la greva foamei dar va protesta zilnic în fața Primăriei

Mihai Prunariu s-a decis să protesteze zilnic în fața Primăriei Târgu-Jiu nemulțumit de faptul că primăria nu mai recunoaște hotărârile de consiliu și protocoalele încheiate în decursul timpului între Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu și primărie. Printre doleanțe se numără și finalizarea Stadionului Municipal, reparații la Hotelul Sport și ștergerea unor penalități, iar de 3 ani sportivii se antrenează pe aleile din Parcul Central.

”Mă tot trimit la instanță. Eu nu mă duc în instanță. 2-3 ani voi pierde pentru a demosntra că am dreptate, și până atunci ce fac, închis clubul? Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu este o instituție a statului roman aflat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. În momentul în care Primăria Municipiului Tg-Jiu a luat o parte din patrimonial acestui club, prin hotârâre de guvern s-a angajat să respecte anumite lucruri care sunt în interesul sportivilor care activează în cadrul clubului. Acești sportivi aduc rezultate și glorie municipiului Tg-Jiu” a transmis Mihai Prunariu.

Acesta a sesizat și instituția Prefectului, printr-o adresă oficială, în speranța că măcar acolo va găsi înțelegere. Protocol din anul 2001, care prevede acordarea unor facilități pentru clubul sportiv aflat în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, nu a fost respectat.

”Astăzi am sesizat, printr-o adresă oficială, și Prefectura județului Gorj, pe domnul prefect Ciprian Florescu. Trei lucruri am transmis: să ataci în contecios administrativ o hotărâre de consiliu pentru ștergerea majorărilor și penalităților, dacă ți-ai plătit debitele, care este discriminatorie și care stabilește că negrii beneficiază de această hotărâre de consiliu și albii nu; acel protocol, este înregistrat și la Prefectura Județului Gorj și semnat de prefectul de la vremea respectivă, Toni Mihail Greblă; municipalitatea a dărâmat o parte din patrimonial statului roman, din patrimoniul Guvernului roman, din patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului, administrat de Clubul Pandurii Tg-Jiu și nimeni nu vrea să refacă acest patrimoniu”.

Prunariu dorește o întâlnire în prezența presei pentru că, deși au mai existat și alte întâlniri între patru ochi, nimic din ce s-a stabilit atunci nu se mai respectă acum.

Directorul CS Pandurii a renunțat la ideea de a intra în greva foamei, dar vrea să vină în fiecare zi, la ora 12.00, să depună câte un protest la Primăria Târgu-Jiu.

Îl somez public pe primarul Marcel Romanescu să facem o întâlnire cu mass-media, pentru că așa între patru ochi am mai făcut și am vorbit una și am făcut alta. Să discutăm și să rezolvăm problema. Fac un apel public și consilierilor locali care sunt foarte vocali, dar când vine vorba de sportul din Tg-Jiu, nimeni nu spune nimic. Chemați-mă într-o ședință de consiliu să vă explic cu documente. Chiar nimeni nu are nicio poziție, niciun punct de vedere? Adică noi, sportivii din Tg-Jiu, nu suntem ai nimănui? Voi protesta în fiecare zi până voi reuși să demonstrez că toate lucrurile astea pe care eu le spun, sunt reale și hai să nu ne mai scundem și să le rezolvăm. Rog pe Dumnezeu să vă de mintea de pe urmă” a fost mesajul final a lui Prunariu.