Mijloacele de transport public din Târgu Jiu, un pericol pentru călători

Mijloacele de transport persoane din municipiul Târgu Jiu nu sunt pregătite pentru iarnă. Vasile Brânzan, liderul sindicatului de la Transloc, a precizat, în cadrul unei emisiuni de la Radio Târgu Jiu, că autobuzele și troleibuzele vechi sunt un pericol pentru cetățenii care călătoresc cu acestea: „Călătorii sunt în pericol, pentru că nu ne putem ascunde după deget. Noi am ajuns să ne închinăm când plecăm cu ele în cursă ca să nu se întâmple vreo nenorocire. Am avut noroc până acum. La două autobuze s-au rupt șasiurile în garaj. Acesta a fost marele noroc pentru noi. Nu vreau să îmi imaginez ce s-ar putea întâmpla dacă erau călători iar șasiul să cadă jos. Văd că nu se iau măsuri. Am discutat cu reprezentanți de la Primăria Târgu Jiu cu privire la această situație“.

Nu se mai găsesc piese de schimb pentru autobuzele vechi

Vasile Brânzan spune că șasiul mașinilor s-a corodat din cauza sării cu care se acționează pe străzi în timpul sezonului rece: „Vine sezonul rece și nu prea mai avem cum să pregătim aceste relicve. Partea proastă la mijloacele de transport fabricate din anul 1991 și până în 1994 este că nu mai rezistă șasiurile și nu se mai găsesc piese. Nu s-a găsit nici soluția de a închiria alte mijloace de transport până când vor veni cele noi. Șasiul este corodat de la sarea care se aruncă pe străzi. Sunt autobuze care pică dintr-o dată 4-5“.

Problemele au apărut și la autobuzele care au o vechime de câțiva ani: „În pragul iernii au început să cadă și Eurobus-urile care merg spre trei ani vechime, cu 200.000 și ceva la bord. Se aprind becurile la bord. A ieșit ieri un autobuz pe poartă și i s-au aprins toate becurile la bord. Societatea nu a cumpărat măcar programul informatic, pentru a se face o constatare“.