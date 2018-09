Ministrul Culturii, pus la zi de senatorul Cârciumaru. „Nu a făcut niciun demers în amenajarea muzeului“

Ministrul Culturii, George Ivașcu, este aspru criticat de către senatorul Florin Cârciumaru, preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi pentru organizarea teritoriului, într-o declarație pe care acesta a făcut-o în Parlament. De peste un an de zile, clădirea în care a locuit Constantin Brâncuși în timpul realizării Ansamblului monumental „Calea Eroilor“, casa Barbu Gănescu, din centrul orașului, a fost predată Ministerului Culturii, dar fără să se întâmple nimic.

„Ansamblul cultural „Calea Eroilor“ de la Târgu Jiu, sculptat de marele Constantin Brâncuși, împlineşte anul acesta, pe 27 octombrie, 80 de ani. Este trist că, în toată această perioadă, nu s-a reuşit amenajarea unui muzeu dedicat sculptorului, în afara casei memoriale de la Hobiţa, localitatea sa natală. În urmă cu trei ani însă a fost aprobată de către Parlament, cu sprijinul PSD, Legea nr. 199/2015, o lege pentru înfiinţarea la Târgu Jiu a unui muzeu naţional dedicat Titanului de la Hobița, care a redefinit arta modernă şi care este considerat părintele sculpturii moderne.

În toți acești ani, la nivelul municipiului Târgu Jiu, au avut loc mai multe dezbateri cu privire la construirea unui muzeu al lui Brâncuşi. Între timp, Ministerul Culturii și Identității Naționale a dat slabe semnale că ar dori cu adevărat ca ambasadorul României culturale în lume, Constantin Brâncuși, să aibă un muzeu național care să-i poarte numele. Conform legii respective, de acest lucru ar fi trebuit să se ocupe în mare parte Ministerul Culturii și Identității Naționale, care ar fi trebuit să aloce și fonduri pentru construirea sau amenajarea unui muzeu. În urma unor decizii luate de către conducerea Consiliului Judeţean Gorj, s-a ajuns la concluzia că acesta ar putea fi amenajat într-o clădire existentă în municipiul Târgu Jiu, şi nu ar mai fi necesară construirea unui imobil din temelii. Motivul pentru care a fost luată această hotărâre a fost legat şi de faptul că ar fi durat prea mult construirea unei clădiri noi. Chiar și în aceste condiții, Ministerul Culturii, condus în prezent de către George Ivașcu, nu a făcut niciun demers în amenajarea muzeului din motive neștiute pentru că, de mai bine de un an, Consiliul Judeţean Gorj a predat imobilul din Târgu Jiu Ministerului pentru amenajarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“. Autoritățile județene și locale din Târgu Jiu au urgentat cedarea clădirii tocmai pentru ca lucrările de amenajare să fie grăbite şi muzeul să fie inaugurat, chiar în acest an, când se aniversează 80 de ani de la construirea Căii Eroilor, ansamblu realizat de sculptorul Constantin Brâncuşi, la Târgu Jiu, între anii 1937 – 1938, opera fiind închinată eroilor neamului căzuţi la datorie în Primul Război Mondial. Din păcate, în ultimul an nu s-a mai pus în mișcare niciun demers la Ministerul Culturii pentru alocarea de fonduri. Din motive neștiute, amenajarea muzeului nu a fost trecută ca o prioritate în agenda celor care au condus și conduc și în prezent ministerul“, se arată în declarația făcută de Florin Cârciumaru.