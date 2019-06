Ministrul Ecaterina Andronescu, așteptată la Universitatea „Constantin Brâncuși”

Unii dintre cei mai importanți profesori universitari din țară vor fi prezenți la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, care va organiza organizează anual, începând cu luna iulie a anului 2019, seria de conferințe sub genericul Provocările viitorului. Dialog la „Poarta Infinitului”. Ediția din acest an va avea loc în perioada 22 – 27 iulie și vor conferenția, printre alții:prof. univ. dr. Andrei Marga, Acad. Nicolae Manolescu, prof. univ. dr. Constantin Brătianu, prof. univ.dr. Dumitru Miron, prof. univ. dr. Toader Nicoară, prof. univ. dr. Ion Cucui, prof. univ.dr. Octavian Mândruț, prof. univ. dr. Ion Ciucă, prof. univ. dr. Adrian Curaj, prof. univ. dr. Mihai Păunică. Prima edițăie are tema „Viitorul învățământului (strategii, soluții, legiferare). La aceste evenimnent estge așteptat să participle și ministrul Educației, Ecaterina Andronescu.

„Intenția organizatorilor este de a susține anual la Târgu-Jiu, pe parcursul unei săptămâni, o serie de conferințe de anvergură națională și internațională în care se vor dezbate teme de interes public de actualitate și perspectivă, cu participarea unor personalități dintre cele mai competente și creative din țară și din alte țări, care pot aduce clarificări alternative viabile de soluționare în temele discutate“, se arată într-un comunicat de presă al UCB.