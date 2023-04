Ministrul Energiei nu vrea să rateze țintele privind decarbonarea 

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, la un simpozion dedicat energiei verzi, că se caută cele mai bune soluții pentru decarbonare, astfel încât să fie atinse țintele anunțate.

Este vorba, în principal, de închiderea grupurilor pe cărbune din Complexul Energetic Oltenia, în baza unui Plan de decarbonare. Planul prevede însă și investiții noi, care sunt întârziate cu un an, după cum a recunoscut Daniel Burlan, fostul manager al Complexului Energetic Oltenia.

„Am participat și la panelul ministerial din cadrul conferinței ”Energy for green future” unde alături de omologii mei am vorbit și despre provocările actuale din sectorul energetic. Am făcut schimb de opinii cu privire la soluțiile pe care le putem aplica, tot prin cooperare, pentru a ne atinge țintele de decarbonizare, despre diversificare surselor de producție a energiei verzi și încurajarea dezvoltării industriei, prin reducerea emisiilor de carbon. Abordarea trebuie să fie una comprehensivă, iar proiectele pe care le dezvoltăm să țină cont și de necesitățile cetățenilor.”, conform ministrului Energiei, Virgil Popescu.