Modificări în trafic! Vezi pe ce stradă!

Pe o stradă din municipiul Târgu Jiu se schimbă sensul de mers. La solicitarea taximetriștilor municipalitatea are în plan să revină la vechiul sens de circulație pe strada Alexandru Ioan Cuza din oraș.

Autoritățile locale au avut, ieri, discuții cu reprezentanții taximetrelor din Târgu Jiu. Dialogul a vizat în special problemele legate de circulație, șoferii de taxi semnalând municipalității că ultimele schimbări în ceea ce vizează sensul pe mers pe unele străzi îi defavorizează. „Am avut un dialog cu ei, personal, ca autoritate aș preferă să vină cu reprezentanți. Au fost 15 persoane la întâlnire dar au puncte de vedere diferite și discuțiile sunt contradictoriu. Dacă ar avea doi sau trei reprezentanți am putea dialoga permanent. Am ajuns la concluzia că imixiunea autorității trebuie să fie extrem de redusă. Ne-au semnalat faptul că acel dublu sens pe A.I Cuza nu este ok și cred că vom lăsa stradă cu dublu sens, nu cu sens unic cum este acum. Este adevărat că vom pierde 20-30 de locuri de parcare pe care le asigurasem, dar, dacă aceasta este solicitarea lor. Vom ține cont de ele și încercăm să revenim la decizia luată anterior. E bine că vin să ne propună soluții”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Prea mult taximetre

La ora actuală numărul taximetrelor din oraș este mult peste limita admisă. „Suntem peste normativul impus de lege și orice autorizație care își pierde valabilitatea se retrage. Nu se mai depun cereri pentru această activitate. Mai avem patru cereri pentru taximetria dedicată persoanelor cu handicap. Există momentan o singură cerere în acest sens”, a mai declarat primarul Marcel Romanescu.