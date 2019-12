Modul josnic în care s-a răzbunat primarul comunei Albeni pe o salariată

O salariată din cadrul Primăriei comunei Albeni, care se află în conflict cu primarul localității, Ionuț Stan (PNL), nu a fost lăsată de acesta să meargă la spital cu copilul care suferă handicap grav și nu se poate deplasa singur. Viorica Băltărețu a depus o cerere pentru acordarea unei zile de concediu fără plată, pentru a se deplasa cu copilul la un spital din București. Cu toate că a atașat și un document medical, primarul Stan nu a aprobat cererea funcționarei

Supărarea primarului vine de faptul că Viorica Băltărețu a contestat în instanța de judecată o serie de sancțiuni luate de primar împotriva ei și de curând a avut câștig de cauză într-unul din procese, primarul Stan, de la PNL, fiind obligat să-i achite și cheltuieli de judecată de 1.500 de lei. Mai mult decât atât, femeia a fost înjosită în diferite feluri de către primar. Viorica Băltărețu spune că primarul se poartă astfel pentru a o determina să demisioneze: „Refuzul de a-mi aproba cererea are legătură și cu pierderea acestui proces și cu tot conflictul care există între mine și dânsul de aproape doi ani. Domnul primar ține morțiș să plec și atunci încearcă să mă atace sub orice formă“

„Mi-a dat în acest an concediu atunci când a dorit“

Cu toate că nu i s-a aprobat cererea, Viorica Băltărețu a plecat cu fiul ei la spital și se așteaptă să fie sancționată. „Suntem la București pentru a face o topografie corneană. Dânsul mi-a refuzat acest drept. Eu îmi păstram zile libere din concediul de odihnă ca să-mi pot lua atunci când am nevoie, dar dânsul mi-a dat în acest an concediu atunci când a dorit, iar dacă am solicitat acordarea unei zilei libere, atunci când am avut nevoie, nu mi-a aprobat niciodată, măcar o zi“, precizat Viorica Băltărețu.

Aceasta mai este trimisă de primarul Stan în sate îndepărtate pentru a încasa taxele și impozitele locale, deși în acestea mai trăiesc doar câteva persoane. În plus, salariata nu are voie să se folosească de mașina personală, fiind nevoită să meargă pe jos distanțe de mulți kilometri.