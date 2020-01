Motelul din Tismana va fi redeschis. Un om de afaceri din Motru investește în modernizarea clădirii

Două noi unități turistice vor fi date în folosință în acest an în orașul Tismana. Este vorba de o pensiune și un motel, ambele cu o capacitate de cazare mare. Pensiunea se află la o distanță de aproximativ un kilometru de Mănăstirea Tismana, iar motelul este situat pe Drumul Național 67 D, chiar la intrare în localitate. Unitatea a aparținut Cooperație, după care a fost preluată de omul de afaceri de etnie romă Ion Bîrcină. Din cauza datoriilor pe care le avea, motelul a fost vândut unor oameni de afaceri din Peștișani, după care, în toamna anului trecut, a fost preluat de un patron din municipiul Motru.

„Investiții private care sperăm să fie de bun augur“

Primarul localității Tismana, Marian Slivilescu, a precizat că cele două investiții sunt importante pentru turismul din Tismana mai ales că lipseau unități cu o capacitate mai mare de cazare: „Este un cetățean din Motru, care deja investește acolo și vrea să redeschidă unitatea cât de repede. Noi am emis autorizațiile necesare, pentru a se efectua lucrările și așteptăm în termenul cel mai scurt să se pună în valoare și clădirea de la intrare în Tismana. Sunt investiții private care sperăm să fie de bun augur pentru turismul din Tismana. Vrea să facă și o sală de nunți și are și în interior o sală de mese de aproximativ 220 de locuri, plus camerele de la etajele I și II“.