Motivul pentru care județul Gorj este la coada clasamentului investițiilor străine

Statisticile care plasează municipiul Târgu Jiu pe ultimele locuri în țară la investițiile străine nu sunt reale. Asta susține Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, care spune că nu sunt luate în calcula investițiile făcute de către societățile cu capital străin care au sediul în orașele mari ale țări, cum ar fi OMV Petrom, care a investit în ultimii ani sute de milioane de euro în zona Hurezani, din județul Gorj. Această investiție, de exemplu, apare înregistrată în localitatea unde firma își are înregistrat sediul social. „Se ia în calcul doar investițiile străine directe ale firmelor care sediul social în județul Gorj. Din păcate pentru noi sau din fericire pentru alte județe, în aceste statistici intră și capitalul băncilor și nici o bancă din România nu are sediul în județul Gorj. Un alt mare investitor din județul Gorj, care derulează activități de sute de milioane de euro, are sediul social în București. Am încercat să discut cu cei de la BNR să intrăm mai în amănunt în privința acestor cifre, pentru că de multe ori aceste cifre creează o falsă impresie că este un județ uitat de Dumnezeu“, a precizat Cosmin Popescu.

Indicatorul care plasează Gorjul la mijlocul clasamentului

În schimb, județul nostru stă mult mai bine la un alt indicator economic. „Dacă te uiți la Produsul Intern Brut, județul Gorj se situează undeva la mijlocul clasamentului și ar trebuie să producă ceva semne de întrebare“, a mai menționat Cosmin Popescu.