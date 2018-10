Muncitor de la Primăria Albeni, pus să sape șanțuri pentru că s-a opus să semneze un proces verbal de recepție cu lucrări fictive

De patru luni de zile, Vasile Glăman, muncitor calificat la Primăria Albeni, sapă șanțuri în localitate. Ieri, acesta muncea cu un târnăcop şi o lopată la curăţirea unui şanţ de scurgere pe o uliţă a comunei care duce către biserica din localitate. Spune că primarul Stan îşi bate joc de oameni şi că o parte din lucrare se putea face cu un buldoexcavator, pentru a termina mai repede: „Am făcut numeroase plângeri. Sunt angajat la primărie, ca muncitor calificat. Domnul primar mi-a schimbat fişa postului, pentru că poate face asta de fiecare dată când doreşte. Îşi bate joc de oameni şi îi stresează. (…) Să mi se arate un normativ, cât să lucreze un om într-o zi, pentru că domnul primar vine şi spune: «Ai 50 de metri, ai 100 de metri, ai 300 de metri». Eu fac ce pot, pentru că sunt singur. Eu nu ştiu dacă are voie. Desfund canalul acesta, în timp ce buldoexcavatorul este la cineva la muncă. Putea să-mi uşureze munca, dacă se folosea acest buldoexcavator“.

„Au fost băgate în recepţie lucrări făcute de mine şi de colegul meu“

Vasile Glăman susţine că primarul se răzbună pe el în acest fel, pentru că a comentat atunci când a făcut parte dintr-o comisie de recepţie şi nu a vrut să semneze procesul verbal care ar fi conţinut lucrări care nu ar fi fost executate în realitate: „Înainte şi atunci când a venit domnul primar lucram tot ce se putea: am placat cu zăpadă sediul primăriei, am renovat patru-cinci fântâni, am zugrăvit birourile din primărie. Toată discuţia a plecat de la punţile care s-au făcut. De acolo nu mă înghite dumnealui. Am semnat recepţia ca să scap de gura lui şi de ochii lui, pentru că au fost băgate în recepţie lucrări făcute de mine şi de colegul meu, dar s-au băgat la constructor. De atunci am un calvar. Am fost la început în comisia de recepţie. A fost făcută puntea de la Mirosloveni, iar puntea de la Bolboceşti era în garanţie, dar a venit apa şi a rupt-o. Trebuia s-o repare constructorul. M-a pus pe mine s-o repar, iar pe urmă vine cu procesul verbal de recepţie ca să semnez că a făcut constructorul. De patru luni de zile de când s-a întâmplat cu punţile aşa muncesc“.

Primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, a declarat cu privire la situația lui Vasile Glăman: „Dumnealui spune multe. Are o fișă a postului și trebuie să o respecte“. Acesta este cercetat penal într-un dosar penal în care este acuzat de șantaj și hărțuire. Totul a pornit de la o plângere depusă de către doctorița de la Centrul de permanență“.