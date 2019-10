Municipiul Târgu Jiu, împânzit de depozite ilegale de deșeuri

Depozitele ilegale de gunoi se extind în municipiul Târgu Jiu și autoritățile locale reușesc cu greu să facă față celor care aruncă gunoaie la întâmplare. Cea mai mare problemă este înregistrată în zona Narciselor. „Cele mai multe depozite de gunoi ilegale apar în zona Narciselor. Desfășurăm acțiuni cu poliția locală și efectuăm și pază cu Poliția Locală, dar nu poți acoperi zone foarte mari. Se cară trakere întregi, dar oamenii nu înțeleg. Am colectat foarte multe gunoaie în cadrul campaniei «Let s do it, România». Aceste depozite dau și un aspect urât pentru că sunt vizibile din tren“, a spus Ionuț Jilăveanu, șeful Serviciului de gospodărie Comunitară din cadrul Primăriei Târgu Jiu.

Depozite apar mereu și alte zone

Și în alte zone din Târgu Jiu sunt aruncate deșeuri în locuri nepermise. „Au apărut depozite și în zona Nuci, lângă centura construită, în Termocentralei unde este o zonă pentru depozitarea deșeurilor din construcții, dar ajung și alte gunoaie. Cred că aceste lucruri pot fi stopate cu ajutorul Poliției Locale“, a mai spus Ionuț Jilăveanu.