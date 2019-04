Noi promisiuni pentru finalizarea variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu

Prezent la Târgu Jiu, la inaugurarea sediului RAR Gorj, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a făcut noi promisiuni cu privire la construcția variantei de ocolire a municipiului Târgu Jiu: „«Centura» municipiului Târgu Jiu a fost transmisă până pe data de 15 aprilie la ANAP pentru observații, iar pe data de 18 a fost retransmis obiectivul cu informațiile de la ANAP (n.r. – Agenția Națională pentru Achiziții Publice). Săptămâna viitoare, lucrarea va fi urcată pe SICAP. Probabil că termenul de depunere al ofertelor va fi undeva la 45 de zile, iar analizarea se va face în regim de urgență, așa cum am promis la toate obiectivele. Nu mai stăm să așteptăm luni de zile, chiar dacă am avut o mică problemă cu ordonanța, pentru că am primit 17 pagini de observații de la Ministerul Justiției. Termenul de execuție este undeva la 14 luni a restului de executat“.

Lucrările pentru construcția podului din zona Lainici și a parcării de lângă Mănăstire sunt deja scoase la licitație, primite ministrul Transporturilor: „Mai sunt urcate pe SICAP podul de la Lainici și parcările sunt urcate pe SICAP“ׅ.