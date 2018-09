Norma de hrană a polițiștilor locali din Târgu Jiu, în funcție de performanță

Norma de hrană va fi acordată polițiștilor locali din Târgu Jiu în funcție de perfomanța acestora și gradul de mulțumire al cetățenilor. „În funcție de perfomanță, dacă voi constata că gradul de mulțumire crește pe măsură ce poliția locală își face datoria, voi avea o discuție și în privința acestor drepturi pe care putem să le alocăm. Legea nu ne obligă. Dacă voi vedea că cetățenii sunt mulțumiți și că apreciază Poliția Locală, atunci o să fac toate eforturile ca să stimulez activitatea Poliției Locală. În acest moment, salariul unui polițist local este unul bun“.

Patrulă în zona centrală

O patrulă formată din polițiști locali se află în permanență în zona centrală a orașului. „De o lună și jumătate avem un nou director la Poliția Locală, și anume Florin Băluță, care a înțeles foarte bine mesajele pe care i le-am transmis. Există patrulă pe centrul municipiului Târgu Jiu. Prezența unei echipe de la poliția locală poate să preîntâmpine anumite situații“, a spus primarul Romanescu.

Acesta le-a dat și un ultimatum polițiștilor locali: „O parte din polițiștii locali au înțeles care le este menirea în exercitarea activității pe care o au. Le-am transmis un singur lucru și cred că am fost extrem de tranșant în ceea ce le-am spus că am două variante: polițiștii locali înțeleg ce au de făcut și atunci consider că banii pe care-i primesc sunt justificați sau să fac o restructurare masivă de la cel mai înalt nivel până la ultimul nivel și să cooptez oameni care vor să-și respecte meseria“.

Primarul Marcel Romanescu a precizat că toate mașinile Poliției Locale vor fi inscripționate: „Poliția Locală nu face activități de filaj“.